Ушёл из жизни режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

На 81 году ушёл из жизни советский режиссёр Константин Бромберг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сценарист и режиссёр Михаил Идов.

По словам Идова, переехав жить в Детройт, Бромберг не занимался там деятельностью, связанной с киноиндустрией. Какое-то время Константин Леонидович задумывался о создании передвижного музея с копиями мировых шедевров.

Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего работал режиссёром.

Константин Леонидович снял несколько выпусков «Ералаша», а также фильмы «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника» и «Чародеи».