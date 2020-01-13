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Ушёл из жизни режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

13 января 2020 06:38
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На 81 году ушёл из жизни советский режиссёр Константин Бромберг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сценарист и режиссёр Михаил Идов. 

По словам Идова, переехав жить в Детройт, Бромберг не занимался там деятельностью, связанной с киноиндустрией. Какое-то время Константин Леонидович задумывался о создании передвижного музея с копиями мировых шедевров. 

Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего работал режиссёром. 

Константин Леонидович снял несколько выпусков «Ералаша», а также фильмы «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника» и «Чародеи». 

# Некролог # калейдоскоп # Константин Бромберг # Михаил Идов

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