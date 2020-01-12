Прямой эфир

Рената Литвинова рассказала о своём состоянии после ДТП в центре Москвы

12 января 2020 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Рената Литвинова прокомментировала происшествие, в которое попала в свой день рождения. 

Пост актриса опубликовала в Instagram.  

В нем она сообщила, что ее сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Актриса отметила, что сейчас с ней все хорошо, ей оказали помощь и зашили подбородок.  

Рената Литвинова рассказала о своём состоянии после ДТП в центре Москвы -1

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall  

Литвинова опровергла домыслы СМИ, что в момент ДТП она была пьяна.  

Рената Литвинова:
Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».  

Напомним, что 12 января известную актрису, которой исполнилось 53 года, сбили на пешеходном переходе в центре Москвы – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Рената Литвинова

Другие новости рубрики

Все новости
Ренату Литвинову в центре Москвы сбила машина. Это произошло в день рождения актрисы
12 января 2020 15:28

Ренату Литвинову в центре Москвы сбила машина. Это произошло в день рождения актрисы

Девушка спасла соперника по видеоиграм. Она находилась за 8000 км от него, но не растерялась
12 января 2020 13:15

Девушка спасла соперника по видеоиграм. Она находилась за 8000 км от него, но не растерялась

Гадания в ночь на Старый Новый год: шесть способов узнать будущее
12 января 2020 11:23

Гадания в ночь на Старый Новый год: шесть способов узнать будущее