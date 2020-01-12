Рената Литвинова рассказала о своём состоянии после ДТП в центре Москвы

Новости России. Рената Литвинова прокомментировала происшествие, в которое попала в свой день рождения.
Пост актриса опубликовала в Instagram.
В нем она сообщила, что ее сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Актриса отметила, что сейчас с ней все хорошо, ей оказали помощь и зашили подбородок.
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Литвинова опровергла домыслы СМИ, что в момент ДТП она была пьяна.
Рената Литвинова:
Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».
Напомним, что 12 января известную актрису, которой исполнилось 53 года, сбили на пешеходном переходе в центре Москвы – здесь подробнее.