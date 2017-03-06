Американские ученые доказали существование драконов, хоббитов и циклопов
Новости США. Американские ученые заявили, что им удалось доказать существование десяти сказочных существ. Исследования длились несколько лет, и, наконец, профессионалы огласили некоторые реальные факты.
Например, в Индонезии были обнаружены древние скелеты человеческих существ, рост которых не достигал метра. Ученые считают, что это были хоббиты. Они жили на земле более 12 тысяч лет назад и представляли собой отдельный вид Homo, как неандертальцы.
Существование драконов тоже доказано. Восьмиметровые рептилии терроризировали австралийских аборигенов. Животные убивали своих жертв кислотой, которой выделялась у них из пасти.
Ученые уверены и в существование снежного человека. Теории о его происхождении расходятся, но специалисты обладают неопровержимыми доказательствами реальности йети.
Существа из греческой мифологии – монстры Сцилла и Харибда – топили корабли в испанской гавани, а Индийский океан терроризировало еще одно чудовище – кракен.
Ученый подтвердили также существование единорогов, лютоволков, циклопов, василисков, грифонов, бесстрашных охотников берсеркеров и амазонок. По словам специалистов, все они жили на земле много тысяч лет назад, а магическими свойствами их наделила людская молва.