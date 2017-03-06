Американские ученые доказали существование драконов, хоббитов и циклопов

Новости США. Американские ученые заявили, что им удалось доказать существование десяти сказочных существ. Исследования длились несколько лет, и, наконец, профессионалы огласили некоторые реальные факты.

Например, в Индонезии были обнаружены древние скелеты человеческих существ, рост которых не достигал метра. Ученые считают, что это были хоббиты. Они жили на земле более 12 тысяч лет назад и представляли собой отдельный вид Homo, как неандертальцы.