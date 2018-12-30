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В Рождество принц Джордж и принцесса Шарлотта разбудили родителей в 5 утра

30 декабря 2018 14:12
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Новости Великобритании. В прошедшее католическое Рождество Кейт Миддлтон и принц Уильям выспаться не смогли. В пять утра их разбудили дети.  

Как сообщает People, 5-летний принц Джордж и 3-летняя принцесса Шарлотта с таким нетерпением ожидали праздника, что проснулись рано утром и пошли будить родителей. Об этом герцог и герцогиня Кембриджские рассказали по пути в церковь.  

В Рождество принц Джордж и принцесса Шарлотта разбудили родителей в 5 утра-1

Фото: twitter.com/kensingtonroyal / Press Associated  

На вопрос о том, во сколько они проснулись, принц Уильям ответил, что было около пяти утра. Кейт ответила похожим образом.  

«Очень рано, но было приятно видеть их лица», – сказала Миддлтон.  

В Рождество принц Джордж и принцесса Шарлотта разбудили родителей в 5 утра-4

Фото: twitter.com/kensingtonroyal  

Также есть информация, что дети включили гирлянды на ёлках и то ли сами начали петь рождественские песни, то ли включили их на устройствах.  

Это несколько нарушило королевскую традицию обмениваться подарками только по приходу в Сандрингемский дворец, где принято праздновать Рождество.  

В Рождество принц Джордж и принцесса Шарлотта разбудили родителей в 5 утра-7

Фото: twitter.com/kensingtonroyal  

Обычно королевская семья обменивается не дорогими и официальными подарками, а чем-нибудь простым и зачастую смешным. Например, когда принц Гарри ещё был неженатым, Кейт подарила ему игрушку «Вырасти свою девушку сам».  

Стоит упомянуть, что Рождество в Сандрингемском дворце богато традициями.  

Узнать о его особенностях можно здесь.  

# Королевская семья # калейдоскоп # принц Джордж # принцесса Шарлотта # Кейт Миддлтон # принц Уильям

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