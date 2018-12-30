В Рождество принц Джордж и принцесса Шарлотта разбудили родителей в 5 утра

Новости Великобритании. В прошедшее католическое Рождество Кейт Миддлтон и принц Уильям выспаться не смогли. В пять утра их разбудили дети. Как сообщает People, 5-летний принц Джордж и 3-летняя принцесса Шарлотта с таким нетерпением ожидали праздника, что проснулись рано утром и пошли будить родителей. Об этом герцог и герцогиня Кембриджские рассказали по пути в церковь.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal / Press Associated

На вопрос о том, во сколько они проснулись, принц Уильям ответил, что было около пяти утра. Кейт ответила похожим образом. «Очень рано, но было приятно видеть их лица», – сказала Миддлтон.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Также есть информация, что дети включили гирлянды на ёлках и то ли сами начали петь рождественские песни, то ли включили их на устройствах. Это несколько нарушило королевскую традицию обмениваться подарками только по приходу в Сандрингемский дворец, где принято праздновать Рождество.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal