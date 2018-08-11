Учёные назвали самое быстрое существо на планете. Это не пикирующий сапсан

Новости США. Учёные из Технологического института Джорджии назвали самое быстрое существо в мире. Это не гепард и не сапсан.

Как сообщает Gizmodo, быстрее всех способно двигаться одноклеточное червеподобное существо Spirostomum ambiguum, скорость которого достигает примерно 724 км/ч.

Четырёхмиллиметровое одноклеточное передвигается за счёт сокращения тела (уменьшается в длину более чем на 60%) и при помощи ресничек.

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Учёных заинтересовали способ и скорость движения Spirostomum ambiguum, а также то, что после рывка у одноклеточного не повреждаются внутренние органы. Крупные позвоночные, как гепарды, птицы или люди, зависят от белков актина и миозина, которые помогают им двигаться.

У простейших такой зависимости нет, они перемещаются при помощи молекулярных пружин, задвижек и биологических двигателей. Также исследователи заметили, что чем меньше особь Spirostomum ambiguum, тем она быстрее.

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Червеподобное одноклеточное будет смоделировано на компьютере, чтобы проанализировать его способ перемещения. Отмечается, что если удастся понять механизм движения этого простейшего, то результаты исследований можно будет использовать в развитии робототехники и нанотехнологий.