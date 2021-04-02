Учёные нашли простой способ выявить депрессию. Проверьте, есть ли она у вас

Считается, что депрессия распространена куда сильнее, чем это отражено в статистике. Но как это проверить? Учёные нашли простой способ выявить это расстройство.

Как сообщает Science Alert со ссылкой на Journal of Psychiatry and Neuroscience, финским учёным пришла мысль о том, что многие люди с депрессией видят мир менее красочным. Или, если сильно преувеличить, им всё вокруг кажется серым. От этого исследователи и оттолкнулись. Они решили узнать, смогут ли люди с депрессией увидеть разницу в оттенках серого.

Для эксперимента были выбраны 140 добровольцев. 111 из них сталкивались с депрессией, 29 человек – не отмечали у себя это расстройство. На рисунке ниже квадраты, которые находятся внутри других квадратов – одинакового цвета. Но из-за особенностей цветовосприятия людей нам они кажутся разноцветными. Страдающим депрессией эта разница казалась более выраженной.