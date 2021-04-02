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Учёные нашли простой способ выявить депрессию. Проверьте, есть ли она у вас

02 апреля 2021 13:12
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Считается, что депрессия распространена куда сильнее, чем это отражено в статистике. Но как это проверить? Учёные нашли простой способ выявить это расстройство. 

Как сообщает Science Alert со ссылкой на Journal of Psychiatry and Neuroscience, финским учёным пришла мысль о том, что многие люди с депрессией видят мир менее красочным. Или, если сильно преувеличить, им всё вокруг кажется серым. От этого исследователи и оттолкнулись. Они решили узнать, смогут ли люди с депрессией увидеть разницу в оттенках серого. 

Для эксперимента были выбраны 140 добровольцев. 111 из них сталкивались с депрессией, 29 человек – не отмечали у себя это расстройство. На рисунке ниже квадраты, которые находятся внутри других квадратов – одинакового цвета. Но из-за особенностей цветовосприятия людей нам они кажутся разноцветными. Страдающим депрессией эта разница казалась более выраженной. 

Учёные нашли простой способ выявить депрессию. Проверьте, есть ли она у вас -1

Фото: Salmela et al, J. Psychiatry Neurosci., 2021 

А вот со следующей партией квадратов намного лучше справились люди без данного расстройства. В квадрате С все линии вертикальные, а в квадрате D горизонтальные в большой фигуре и вертикальные в маленькой. Люди с депрессией не смогли увидеть разницу между квадратами С и D. 

Учёные нашли простой способ выявить депрессию. Проверьте, есть ли она у вас -4

Фото: Salmela et al, J. Psychiatry Neurosci., 2021 

Кстати, иногда депрессия случается в том числе и из-за сравнения себя с другими. Как перестать это делать – читайте здесь

# Ученые # калейдоскоп # Фотофакт

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