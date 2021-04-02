Много цветов, в основном розы. Внучка Людмилы Гурченко показала, как выглядит могила бабушки

Елена написала на своей страничке в Instagram, что будет рада увидеться в день смерти на Новодевичьем кладбище со всеми, кто знал и вспоминает Народную артистку СССР Людмилу Марковну Гурченко. Фанаты отметили, что заявление неожиданное, и похвалили внучку актрисы.

После встречи на кладбище Королева поделилась с подписчиками фотографией. Девушка показала, как теперь выглядит могила Гурченко. На фото видно, что на могильной плите много цветов, в основном это розы.

Елена пришла не одна. Ее поддержал Прохор Шаляпин. Певец также поделился с подписчиками в Instagram фотографией и написал: «Сегодня день памяти Людмилы Марковны Гурченко. Уже ровно 10 лет, как ее нет с нами. Решил поддержать своего доброго друга Лену Королеву и навестить вместе с ней ее великую бабушку. Посетили мы и Федора Ивановича Шаляпина, возложили на его могилу свежие розы».