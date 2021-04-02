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Много цветов, в основном розы. Внучка Людмилы Гурченко показала, как выглядит могила бабушки

02 апреля 2021 11:21
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Родственники и фанаты посетили кладбище, на котором похоронена известная киноактриса Людмила Гурченко. Со дня смерти знаменитости прошло 10 лет. Внучка Людмилы Елена Королева возложила на могилу большой букет.

Елена написала на своей страничке в Instagram, что будет рада увидеться в день смерти на Новодевичьем кладбище со всеми, кто знал и вспоминает Народную артистку СССР Людмилу Марковну Гурченко. Фанаты отметили, что заявление неожиданное, и похвалили внучку актрисы.

Много цветов, в основном розы. Внучка Людмилы Гурченко показала, как выглядит могила бабушки-1

Фото: instagram.com/ellena_korolena

После встречи на кладбище Королева поделилась с подписчиками фотографией. Девушка показала, как теперь выглядит могила Гурченко. На фото видно, что на могильной плите много цветов, в основном это розы.

Елена пришла не одна. Ее поддержал Прохор Шаляпин. Певец также поделился с подписчиками в Instagram фотографией и написал: «Сегодня день памяти Людмилы Марковны Гурченко. Уже ровно 10 лет, как ее нет с нами. Решил поддержать своего доброго друга Лену Королеву и навестить вместе с ней ее великую бабушку. Посетили мы и Федора Ивановича Шаляпина, возложили на его могилу свежие розы».

Людмила Гурченко сыграла десятки ролей. Вспомнили афоризмы ее героинь – подробнее здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Людмила Гурченко # Елена Королева # Прохор Шаляпин # Фотофакт

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