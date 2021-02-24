Как перестать сравнивать себя с другими? Советы психолога

Вовка – отличник, а у тебя одни колы. Наташа – голос школы, а тебе медведь на ухо наступил. Ничего путного из тебя не выйдет. Родительские колкости порой больнее уколов. Бесконечное сравнение ребенка с другими впоследствии оборачивается патологическим недовольством собой.

Олеся Пономаренко, психолог:

В нас закладывают вот эту соревновательность. Наши родители, наши учителя – то общество, которое нас окружает, нас не учит тому, чтобы мы сравнивали себя с собой вчерашними.

Даже в мире онлайн не скрыться от чужих достижений. Выточенные фитоняшки, рейтинговые блогеры, инста-мамочки то и дело мозолят глаза, и, кажется, только вам и не хватило места на пьедестале успеха. Но на деле все выглядит иначе. Олеся Пономаренко:

Каждый раз, когда человек видит какую-то идеальную картинку, нужно говорить себе о том, что вряд ли этот человек, на которого я сейчас смотрю в соцсетях, живет такой идеальной жизнью постоянно. Никто из нас не показывает окружающим реальную картинку того, что происходит в жизни.

Отшлифованная жизнь бывает лишь в кино. В реальности же не существует канонов успеха. У каждого они свои. Чужие победы должны вдохновлять, а не провоцировать на гонку за призрачными идеалами. Олеся Пономаренко:

Видя каких-то людей, которые нам нравятся, мы вдохновляемся ими и мы думаем о том: «Ух ты, как здорово! Как классно получается у этого человека. А как у него это получается?» Вот именно такие вещи надо закладывать в своих детях, тогда они будут так мыслить и будут не завидовать и не складывать ручки, когда видят хороший пример в своей жизни, а будут наоборот стремиться взять пример.

Запомните простую истину: лучшая мотивация для вас сегодняшнего – это вы вчерашний. Олеся Пономаренко:

У каждого человека есть какая-то своя зона гениальности, вот ее очень важно найти, а найти ее проще всего, когда мы понимаем, что нам нравится, что нам не нравится, думать о том, что я могу предпринять для того, чтобы в завтрашнем дне я стал лучше. Когда мы сравниваем себя только с самим собой, то это залог нашего спокойствия, отсутствия чрезмерной тревоги и хорошего самочувствия.