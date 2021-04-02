Микс тосканских колонн и ажурной резьбы. Показываем удивительную усадьбу в Пуховичском районе

Анастасия Макеева, корреспондент:

Под моими ногами вот такой деревянный аутентичный мостик и живописная река Титовка. Сегодня мы оставляем все проблемы за кольцевой и встречаем весну в Пуховичском районе.

60 км от столицы, местечко Блонь, и перед вами «вишенка» деревянной архитектуры. Микс тосканских колонн и ажурной резьбы манит туристов. Старинная усадьба становится звездой блогеров. И хоть памятник архитектуры второй половины XIX века, быстрое течение уносит нас на столетие раньше.

Юлия Гулецкая, научный сотрудник Пуховичского районного краеведческого музея:

Поговаривают, что с этими землями связан род Масальских. Их выходец князь Михаил-Иосиф Масальский в 30-е годы XVIII века построил здесь имение и владел им до 1739 года. Потом это место связывают с именем иезуита Юзефа Бака. Он построил здесь иезуитский костел и миссию. На этом месте, где наша усадьба, находилась их резиденция. Поговаривают, что якобы был тайный подземный ход вот от этой резиденции к костелу. Но само строительство этой усадьбы, в том числе и блонской церкви, приходится на время хозяйствования Оссовских, они заложили строительство этого имения.

После восстания 1863-го, когда надежды шляхты на возрождение Речи Посполитой рухнули, все участники поплатились. Помещика Оссовского лишают Блонской усадьбы, и она переходит в руки к статскому советнику Иосифу Бонч-Осмоловскому. Известный чиновник получил имение в рассрочку на 20 лет по выгодной цене. В усадебный цветущий комплекс вписались водяная мельница, крахмальный завод и даже сыроварня.

Не зря слово «усадьба» ассоциируется с судьбой. Несмотря на все перипетии лихолетья, деревянная жемчужина осталась целой и невредимой. Потом здесь жили люди, была контора, и в 1993-м прописался Пуховичский краеведческий музей. В роскошной классике можно телепортироваться в XIX век, неспроста эти интерьеры засветились в фильмах «Соблазн» и «Поезд судьбы». Атмосфера вдохновляет.

Юлия Гулецкая:

Сохранилась мебель, которая принадлежала Анатолию Осиповичу Бонч-Осмоловскому, портреты, письменный стол.

В качестве экспоната у нас представлена крупа «саго» в баночке. Здесь был целый комплекс усадебный, и находился крахмальный завод.

Потомки знатного рода сегодня есть в России, Германии, Америке, Швейцарии. Дело в том, что у Анатолия Бонч-Осмоловского было семеро детей. Самым известным был археолог Глеб. Ему удалось найти останки человека-неандертальца на территории Советского Союза.

Талант переняла и правнучка Марина Бонч-Осмоловская, сегодня популярная писательница. Именно она в 2012-м к 500-летию рода собрала 30 родственников, а также привезла из Петербурга оригинальную мебель, некогда принадлежавшую ее родственникам. Так воссоздали рабочий кабинет, гостиную, все, чтобы вместе с антикварными книгами перенестись в далекую эпоху.

Но это не единственный повод заглянуть в музей. Белорусская хатка станет невероятным путешествием в традиции Пуховичского района, где даже можно отыскать аналог голландских кломпов.

Юлия Гулецкая:

Редко где можно увидеть вот такую обувь, сделанную из одного куска дерева. И прибит к изделию кусочек кожи. Считается, что местные жители использовали их вместо галош, прямо в лаптях надевали эту обувь, ходили в сарай кормить домашних животных.

Теперь молодые парни хотят найти себе богатую невесту, оказывается и раньше такое было. В доме, где жила девочка, с раннего возраста (где-то с семи лет) заготавливали ей приданое. Понарассказывали местные жители, что не у каждого была возможность заполнить этот куфар целиком, и поэтому на дно ложили камни, а сверху просто вышитые или ткацкие вещи. Жених уже только дома разбирался, с чем он привел к себе невесту и какое на самом деле было приданое.

Отличным завершением выходного дня станет сплав на байдарке по весенней Титовке. Природа оживает и наполнит силами вас. Здесь же бьет родник с чистой водой, а любители рыбалки смогут поймать счастье за хвост.