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Учительница отказалась от работы с детьми ради не менее важного дела. И сотни людей ей благодарны

08 августа 2021 09:50
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Женщина много лет работала педагогом и обучала маленьких детей, но нашла для себя другое призвание. Теперь она ищет пропавших животных.

Как сообщает Daily Mail, 52-летняя Лиза Дин из британского города Ньюарк-он-Трент в 2016 году решила закончить карьеру преподавательницы, чтобы воссоединять хозяев с их пропавшими любимцами. За прошедшие годы женщина вернула более 700 животных в семьи, из-за чего её начали сравнивать с Эйс Вентурой.

Учительница отказалась от работы с детьми ради не менее важного дела. И сотни людей ей благодарны-1

Фото: Caters News / Dilantha Dissanayake 

Лиза вкладывает огромные средства, чтобы находить питомцев, а некоторые операции занимали годы. Среди тех, кого искала Дин, есть коты, собаки, попугаи, пони, черепахи и многие другие.

Учительница отказалась от работы с детьми ради не менее важного дела. И сотни людей ей благодарны-4

Фото: Caters News 

Поскольку нередко животные не просто пропадают, а похищаются, британке приходится действовать скрытно. У неё есть множество париков и тёмных очков, которые она регулярно меняет.

Учительница отказалась от работы с детьми ради не менее важного дела. И сотни людей ей благодарны-7

Фото: Caters News / Dilantha Dissanayake 

По словам Лизы, люди не всегда готовы обращаться за помощью в полицию, поскольку опасаются зря потревожить сотрудников, ведь пропавший любимец может прятаться на соседнем участке. Поэтому им проще обратиться к Дин. А вот сама женщина всегда уведомляет правоохранителей, поскольку считает важным действовать исключительно законным образом.

Учительница отказалась от работы с детьми ради не менее важного дела. И сотни людей ей благодарны-10

Фото: Caters News / Dilantha Dissanayake 

На первом этапе британка расклеивает листовки, а также обследует территорию при помощи дронов. Если животное было похищено, а не просто потерялось, то кто-нибудь из очевидцев может сфотографировать автомобиль, в котором видел похожего питомца, после чего присылает снимок Лизе.

Учительница отказалась от работы с детьми ради не менее важного дела. И сотни людей ей благодарны-13

Фото: Caters News 

Далее Дин обращается за помощью к полицейским, которые устанавливают владельца машины и приходят к нему домой, чтобы проверить, нет ли у него пропавшего домашнего питомца. Британка рассказывает, что, к сожалению, ей удаётся найти животное лишь в половине случаев. Однако если удаётся, то счастье хозяев и их благодарность определённо стоят всех усилий.

Кстати, ранее мы показывали, как меняются животные после попадания в семью. И от этих преображений становится теплее на сердце – здесь подробнее.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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