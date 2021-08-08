Учительница отказалась от работы с детьми ради не менее важного дела. И сотни людей ей благодарны

Женщина много лет работала педагогом и обучала маленьких детей, но нашла для себя другое призвание. Теперь она ищет пропавших животных.

Как сообщает Daily Mail, 52-летняя Лиза Дин из британского города Ньюарк-он-Трент в 2016 году решила закончить карьеру преподавательницы, чтобы воссоединять хозяев с их пропавшими любимцами. За прошедшие годы женщина вернула более 700 животных в семьи, из-за чего её начали сравнивать с Эйс Вентурой.