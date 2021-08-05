Для врачей это помощь. В Беларуси тоже проводят партнёрские роды, почему они популярны?

Не зря говорят: пара беременна. В самый волшебный период жизни женщина как никогда нуждается в заботе и поддержке. Неудивительно, что партнерские роды давно не экзотика и не модный тренд. Татьяна Философ рожала вместе с мужем трижды и трижды проходила подготовительные курсы при роддоме. Фотоальбом и слепки хранят чудные мгновенья.

Татьяна Философ, многодетная мама:

На самом деле это решение принялось одновременно с решением расписаться. В партнерских родах готовят и папу, и маму к осознанному пониманию процесса, что будет, психологическое состояние женщины, физиология, процесс родов и его этапы, дыхание в родах, обезболивание, чем может помочь папа. И роды проходят как-то спокойнее в домашней обстановке, и все происходит как-то естественно, даже процесс быстрее длится, ты получаешь удовольствие и кайф.

Плюсов много. Маленький комочек объединяет семью. Сильные эмоции пробуждают отцовский инстинкт. И все же психологи уверяют: тянуть мужа за уши в родзал без его согласия не стоит. Не каждый мужчина может пережить такую бурю эмоций без последствий для семейных отношений.

Наталья Евтихова, психолог:

При этом событии, как рождение ребенка, очень важен психологический комфорт женщины. Если психологически комфортно, чтобы рядом был близкий человек, муж, то, конечно, она с радостью примет его помощь. Если же она нервничает, что она не так красива, паникует, истерит, она не хочет, чтобы он это видел, то ее психологическое состояние будет упадочное. Для врачей семейные роды – ощутимая помощь. Если к главному экзамену в жизни готовы оба, медперсонал обеими руками за. В «Мать и дитя» обустраивают отдельные комфортные палаты. Но никакие стены не заменят родного человека. К слову, это может быть как супруг, так и мама, тетя, сестра. Кого выберет будущая мама.

Вера Русецкая, врач акушер-гинеколог, заведующая родильным обсервационным отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Чтобы было приятнее эстетически и женщине, и мужчине, располагается возле изголовья женщины, помогает, поддерживает во время потуг. Ведут себя по-разному, некоторые и правда носят женщин на руках и участвуют в боли, эмоционально переносят эту боль, а некоторые наоборот говорят: «Соберись, да как это так, как ты можешь». Поэтому мужья нам в этом плане помогают сильно.

Если же маму ожидает кесарево сечение, присутствие второй половинки выходит за рамки санэпидрежима. Но люди в белых халатах в некоторых случаях идут навстречу. Партнер в ожидании чуда остается в предродовой палате. С первыми криками берет младенца на руки, чтобы поделиться с новорожденным микрофлорой, родной для данной семьи. В условиях пандемии Минздрав установил свои правила.

Елена Гошкевич, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии:

Здесь же самая основная проблема, чтобы был вовремя ПЦР сдан, потому что роды – это такое понятие, что начинаются в неизвестный день. И к этому дню он должен быть пятидневной давности, они ходят и каждые два-три дня сдают анализ на ПЦР, чтобы быть обязательно готовым к этим родам. Должна быть справка из поликлиники, где прописан партнер, что у него нет хронических заболеваний заразных, что он в настоящий момент здоров, у него нет острых респираторных инфекций. Эксперты уверяют, для формирования психики малютке крайне полезно познакомиться в первую минуту жизни со своими родителями. Это как никто знает многодетная мама Юлия Шпак. Скоро Тимур пойдет в первый класс. Но те слезы счастья помнит как сейчас.

Юлия Шпак, многодетная мама:

Все прошло идеально, и муж об этом не жалеет ни минуты. Я видела его глаза, они сверкали. Он меня увидел и сразу сказал, какая ты красивая.

Татьяна Философ:

Особенно когда родился сын-первенец, и когда ему предложили перерезать пуповину сыну, у него был дикий восторг. Я видела, что он был просто счастлив, он это запомнил на всю жизнь. Я думаю, это отношение к детям передается в этой бережности, в этой любви безусловной, безразмерной.