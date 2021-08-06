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Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку

06 августа 2021 07:38
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Берем на выходные ретроэкипаж и возвращаемся на 100 лет назад.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-1

Смотрим в камеру, сейчас вылетит птичка.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-3

Убачым адзін з самых старэйшых храмаў Навагрудчыны. Барысаглебскую царкву, можна казаць, што яна нават застала часы яшчэ ВКЛ.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-5

Анастасия Макеева, корреспондент:
Сегодня наше путешествие будет с особенным шармом. Мы отправимся в княжеский Новогрудок на родину Адама Мицкевича. А путеводителем нашим станет горожанка из начала 20 века.

Старт в эпоху начинаем с новогрудской библиотеки. В музее мини-макетов «Страчаная спадчына» история центральной площади как на ладони. Пани Мария, как и Мэри Поппинс, заведет в самые колоритные местечки.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-7

Светлана Чубрик, заведующий отделом обслуживания и информации Новогрудской районной библиотеки:
Адной з самых чытаемых газет была газета на мове ідыш, бо Навагрудак быў яўрэйскім горадам, амаль дзесяцітысячны. Большую палову насельніцтва складалі яўрэі.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-9

Прогулка по брусчатке восхитительна. Невольно чувствуешь себя чеховскими героями. Не вся застройка дошла до наших дней. Среди них дворец Радзивиллов, где на первом этаже печатали свежую прессу. А вот этому легендарному дому повезло увидеть 21 век. Сейчас в нем ресторан. А раньше находилась аптека господина Айзековича. Славился он тем, что летом давал возможность подзаработать детям. Они собирали на полях лекарственные травы, которые потом шли на здоровье.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-11

Светлана Чубрик:
Наш горад знаходзіцца вельмі высока. Іншы раз узнікалі цяжкасці з тым, каб дабыць ваду сабе. У цэнтры нашай плошчы знаходзіўся калодзеж, але ў гэтага калодзежа была яшчэ адна цікавая функцыя. Як вы думаеце, у чым заключалася яго роля? Паспрабуйце гэта звязаць з вось гэтым тэатрам, які мясціўся насупраць Касцёла Арханела Міхаіла.

Ксения Крако:
Там была афіша.

Светлана Чубрик:
Правільна.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-13

Параллели меж столетиями впечатляют. По соседству дом культуры. В былые времена здесь кипели страсти в казино и можно было послушать живую скрипку. Во время экстравагантного турне вас ожидает немало приятных знакомств. Так, в ресторан господина Лейтпунера приезжали гости из далека, чтобы отведать знатную щучку по-новогрудски.

Светлана Чубрик:
Добры дзень, спадар Лейтпунер.

Анастасия Макеева:
Где леди могли приобрести себе ткани, чтобы пошить красивые платья и шляпки?

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-15

Светлана Чубрик:
Тут быў мануфактурны магазінчык, дзе можна было набыць тканіну, ленты можна было набыць. Напрыклад, вось у суседнім будынку жылі браты Далятыцкія. У іх на другім канцы плошчы знаходзіўся магазінчык са шлюбнымі сукенкамі.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-17

После атмосферных уроков истории, время сделать переменку и выпить кофе по-мицкевичски. Этот фирменный рецепт можно найти на страницах поэмы «Бульба» и стать к классику еще ближе. Новогрудские угощения пользуются спросом у туристов. Не упустите возможность запастись вкусным хлебом или тортиком для своих родных.

Анастасия Макеева:
Раньше соцсетей не было, но здесь такая переписка, как в чате. Это что?

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-19

Светлана Чубрик:
Гэта так званы штамбух, які мы стылізавалі. Можна казаць, гэта дзённік дзяўчыны пачатку 20 стагоддзя, навагрудчанкі. Тут яе ўспаміны, уражанні, засушаныя кветкі, адным словам – часцінка таго часу.

Телепорт в прошлое не обходится без викторин-квестов. Интерактив щедр на сюрпризы.

Светлана Чубрик:
А цырульня ў нас у тых будынках. Навагрудак быў вельмі турыстычным горадам, бо было тут чым заняцца.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-21

Вишенкой на тортик станет ретрофотоателье. В новогрудском музее установили фотобокс. Оформили интерьеры в духе эпохи, восстановили гардеробчик из недр архивов. Все, чтобы сохранить воспоминания и увезти стильные карточки домой. Улыбочка. И дело в шляпке.

Светлана Чубрик:
Разам з вамі мы зробім вельмі прыгожы, каларытны фотаздымак. Калі ласка, глядзім у аб’ектыў.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-23

Вот снимок вам на память, можно в рамочку, любоваться.

Элегантный тур пани Марии продолжит на замковой горе и обязательно расскажет о тайнах и легендах земли русалок и поэтов. А вы просто ловите прекрасные кадры Хольмграда. Полет здесь нормальный.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-25

Ольга Крако:
В эту атмосферу прямо втекаешь, очень интересно.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-27

Ксения Крако:
Потом будет, что рассказать одноклассникам на уроках истории.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-29

Светлана Кулак:
Спасибо новогрудской горожанке, интересная история о Новогрудке, очень много интересных историй узнали о Новогрудке, хотелось бы приглашать побольше туристов.

Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку-31

Мы сами из Гродно, едем по разным достопримечательностям. Первым нам на пути встретился Новогрудок, дальше мы поедем в Мир, в Несвиж. Наша страна богата достопримечательностями, есть что посмотреть. Решили выкроить выходные, поехать и посмотреть. Плюс, у нас ребенок сейчас проходит историю Беларуси именно про Новогрудский замок. Вот приехали посмотреть.

# Туризм # калейдоскоп # Анастасия Макеева

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