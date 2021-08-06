Здесь можно попробовать местные сладости и сделать ретрофото. Экскурсия по Новогрудку

Берем на выходные ретроэкипаж и возвращаемся на 100 лет назад.

Смотрим в камеру, сейчас вылетит птичка.

Убачым адзін з самых старэйшых храмаў Навагрудчыны. Барысаглебскую царкву, можна казаць, што яна нават застала часы яшчэ ВКЛ.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня наше путешествие будет с особенным шармом. Мы отправимся в княжеский Новогрудок на родину Адама Мицкевича. А путеводителем нашим станет горожанка из начала 20 века. Старт в эпоху начинаем с новогрудской библиотеки. В музее мини-макетов «Страчаная спадчына» история центральной площади как на ладони. Пани Мария, как и Мэри Поппинс, заведет в самые колоритные местечки.

Светлана Чубрик, заведующий отделом обслуживания и информации Новогрудской районной библиотеки:

Адной з самых чытаемых газет была газета на мове ідыш, бо Навагрудак быў яўрэйскім горадам, амаль дзесяцітысячны. Большую палову насельніцтва складалі яўрэі.

Прогулка по брусчатке восхитительна. Невольно чувствуешь себя чеховскими героями. Не вся застройка дошла до наших дней. Среди них дворец Радзивиллов, где на первом этаже печатали свежую прессу. А вот этому легендарному дому повезло увидеть 21 век. Сейчас в нем ресторан. А раньше находилась аптека господина Айзековича. Славился он тем, что летом давал возможность подзаработать детям. Они собирали на полях лекарственные травы, которые потом шли на здоровье.

Светлана Чубрик:

Наш горад знаходзіцца вельмі высока. Іншы раз узнікалі цяжкасці з тым, каб дабыць ваду сабе. У цэнтры нашай плошчы знаходзіўся калодзеж, але ў гэтага калодзежа была яшчэ адна цікавая функцыя. Як вы думаеце, у чым заключалася яго роля? Паспрабуйце гэта звязаць з вось гэтым тэатрам, які мясціўся насупраць Касцёла Арханела Міхаіла. Ксения Крако:

Там была афіша. Светлана Чубрик:

Правільна.

Параллели меж столетиями впечатляют. По соседству дом культуры. В былые времена здесь кипели страсти в казино и можно было послушать живую скрипку. Во время экстравагантного турне вас ожидает немало приятных знакомств. Так, в ресторан господина Лейтпунера приезжали гости из далека, чтобы отведать знатную щучку по-новогрудски. Светлана Чубрик:

Добры дзень, спадар Лейтпунер. Анастасия Макеева:

Где леди могли приобрести себе ткани, чтобы пошить красивые платья и шляпки?

Светлана Чубрик:

Тут быў мануфактурны магазінчык, дзе можна было набыць тканіну, ленты можна было набыць. Напрыклад, вось у суседнім будынку жылі браты Далятыцкія. У іх на другім канцы плошчы знаходзіўся магазінчык са шлюбнымі сукенкамі.

После атмосферных уроков истории, время сделать переменку и выпить кофе по-мицкевичски. Этот фирменный рецепт можно найти на страницах поэмы «Бульба» и стать к классику еще ближе. Новогрудские угощения пользуются спросом у туристов. Не упустите возможность запастись вкусным хлебом или тортиком для своих родных. Анастасия Макеева:

Раньше соцсетей не было, но здесь такая переписка, как в чате. Это что?

Светлана Чубрик:

Гэта так званы штамбух, які мы стылізавалі. Можна казаць, гэта дзённік дзяўчыны пачатку 20 стагоддзя, навагрудчанкі. Тут яе ўспаміны, уражанні, засушаныя кветкі, адным словам – часцінка таго часу. Телепорт в прошлое не обходится без викторин-квестов. Интерактив щедр на сюрпризы. Светлана Чубрик:

А цырульня ў нас у тых будынках. Навагрудак быў вельмі турыстычным горадам, бо было тут чым заняцца.

Вишенкой на тортик станет ретрофотоателье. В новогрудском музее установили фотобокс. Оформили интерьеры в духе эпохи, восстановили гардеробчик из недр архивов. Все, чтобы сохранить воспоминания и увезти стильные карточки домой. Улыбочка. И дело в шляпке. Светлана Чубрик:

Разам з вамі мы зробім вельмі прыгожы, каларытны фотаздымак. Калі ласка, глядзім у аб’ектыў.

Вот снимок вам на память, можно в рамочку, любоваться. Элегантный тур пани Марии продолжит на замковой горе и обязательно расскажет о тайнах и легендах земли русалок и поэтов. А вы просто ловите прекрасные кадры Хольмграда. Полет здесь нормальный.

Ольга Крако:

В эту атмосферу прямо втекаешь, очень интересно.

Ксения Крако:

Потом будет, что рассказать одноклассникам на уроках истории.

Светлана Кулак:

Спасибо новогрудской горожанке, интересная история о Новогрудке, очень много интересных историй узнали о Новогрудке, хотелось бы приглашать побольше туристов.