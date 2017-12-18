Белоруска Дарья Реут стала третьей на конкурсе «Миссис мира». Что публикует минчанка в соцсетях?

Новости Беларуси. Белоруска Дарья Реут заняла третье место и получала звание «Вторая вице-миссис» на конкурсе «Миссис мира».
Победительницей конкурса красоты для замужних женщин стала участница из Гонконга, второе место заняла представительница Коста-Рики.
В шоу «Миссис мира», которое проходило в ЮАР, принимали участие 35 красавиц.
Фото: instagram.com/fraureut
Программа конкурса включала в себя дефиле в национальных костюмах, платьях от дизайнеров и купальниках.
Дарья Реут:
Ура! Финал состоялся! Я вторая вице-миссис из 35. Это было насыщенное, непростое время, но такое интересное и познавательное. Я получила огромный опыт, нашла новых друзей, побывала в новой стране. Я хочу сказать всем и каждому большое спасибо за поддержку, я счастлива, что меня окружают люди, готовые всегда прийти на помощь, люди с добрыми сердцами и открытой душой. Так что теперь я полна сил энергии и готова на свершение и покорение новых высот.
Дарья Реут коллекционирует винтажные наряды. Ее любимая эпоха – это 70-е. Об этом девушка рассказала программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Посмотреть коллекцию платьев можно здесь.
Мы собрали фото белоруски, которыми она делится с подписчиками в соцсетях.