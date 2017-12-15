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Валентина Гафта прооперировали: коллега рассказал о самочувствии актера

15 декабря 2017 14:32
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Новости России. Актера Валентина Гафта прооперировали.

Об этом агентству РИА Новости сообщил коллега актера по театру.

82-летнего Гафта госпитализировали 14 декабря. В театре заявили, что у актера плановое обследование.

По словам коллеги Валентина Гафта – актера Саида Багова, 15 декабря народного артиста РСФСР прооперировали. Операция прошла успешно, и актер чувствует себя нормально. Медицинское вмешательство потребовалось из-за проблем с рукой.

Валентин Гафт: «Я никогда не был в восторге от своих работ» (большое интервью с актером смотрите здесь).

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Валентин Гафт

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