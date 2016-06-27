Португалия нашими глазами. Лиссабон

Выбрать страну для путешествия — дело крайне сложное, особенно если не мечтал всю жизнь «опереться» на Пизанскую башню, выпить шампанского у Эйфелевой башни или покататься на слоне в Индии. Когда билеты на перелеты стали дорожать в преддверии туристического сезона, в нашей компании вопрос стал ребром. Обычно с каждой страной связаны определенные стереотипы. Поразмыслив, решили ехать в Португалию, потому что единственная ассоциация со страной — портвейн. В самой западной стране Европе туристы чаще всего предпочитают проводить время в Лиссабоне. Знакомство со страной мы начали именно с этого города. Самолет приземлился далеко за полночь, тем не менее хозяин, у которого мы сняли жилье, терпеливо дожидался нас в аэропорту, чтобы отвезти к квартире. Наш водитель сделал небольшой круг, чтобы мы смогли насладиться красотой ночного Лиссабона. Поездка пришлась на конец августа. Температура редко опускалась ниже 30 ºС. Белорусскому организму, привыкшему в 9 месяцам холода и сырости, порой было нелегко. Мы поселились в историческом районе Белем, поэтому в первое утро сразу же оказались в туристической зоне. Отполированная тысячами ног брусчатка не раз заставила нас понервничать. А холмистые улицы центрального района Байша оказались явно не для элегантных женских сандалий. Если первое, что бросается в глаза в Минске, — идеальная чистота, то в Лиссабоне мы сразу ощутили запах сырости. Именно поэтому старые дома отделаны керамической плиткой — азулежу. Глазурь на старинных изразцах блестящая, но шершавая, как шлифовальная бумага. Во время заката улицы незабываемы: солнце уходит за горизонт, и его свет отражается от глянцевых стен и тротуара.

В районе Белем, недалеко от реки Тежу, располагаются сразу три известных достопримечательности — монастырь Иеронимитов, башня Белем и памятник первооткрывателям. Готическая архитектура практически всегда приводит в восторг, но самым запоминающимся стал именно памятник. По фото сложно представить, что каждая скульптура — величиной с Ленина на площади Независимости. Вечером туристов сменяют рыбаки, которые под присмотром Фернана Магеллана и Криштована да Гамы, под аплодисменты отдыхающих вытаскивают свой улов. С этой стороны набережной открывается вид на реку Тежу и мост «25 апреля». Вдалеке можно разглядеть 100-метровую статую Христа, раскинувшего руки. Впечатление, что оказался в Сан-Франциско. По Тежу можно прокатиться на пароме, сойти на противоположном берегу, сделать умопомрачительный снимок на фоне статуи Христа и видом на весь Лиссабон, а потом вернуться обратно.

В поездку обязательно нужно захватить с собой традиционное лакомство — Паштейш де Белем. Найти кафе, где продают фирменные сладости, легко — небольшая очередь тянется недалеко от Жеронимуша. Секрет приготовления пирожного с заварным кремом монахи долгое время держали в секрете. В 1837 году рецепт был продан и фирменную выпечку стал производить Доминго Рафаэль Алвес, наследники которого продолжают дело и сегодня.

Знакомство с городом продолжилось в районе Байша. На площади Россио с видом на национальный театр можно выпить бокал вина на одной из самых многолюдных террас города, но мы ограничились прогулкой и посиделками на лавке. Двигаясь из северной части района в центральный, можно услышать и традиционную фаду, и оперную арию, и современный бит. Западная часть района известна благодаря смотровым площадкам. Оттуда открывается вид на десятки белых зданий с красными черепичными крышами. Прогулка завершилась поездкой на популярном среди туристов трамвае №28. Казалось, что громче минского метро ничего уже быть не может, но звук несущегося трамвая и дребезжащих стекол стал испытанием для наших ушей. Поездки на трамвае очень популярны среди туристов. Именно в 28 мы единственный раз за все путешествие услышали парочку русских фраз.

Из Лиссабона решили отправиться в небольшой городок Синтра. В отличие от белорусского вокзала, где красота в том, что открывается вид на ворота города, в Лиссабоне вокзал нужно сфотографировать, потом сфотографироваться на фоне, потом рассмотреть внутри и снова сфотографировать. А если там еще и азулежу, есть риск опоздать на свой поезд. Нам удалось побывать в нескольких вокзалах, и даже плотно набитые вещами сумки не стали преградой, чтобы вытащить камеру.

В небольшом городе Синтра за несколько евро сначала почувствовали себя диснеевскими принцессами в дворце Пена, а потом членами Масонской Ложи в Кинта да Регалейра.

Португалия не популярна среди гурманов. Блюда местной кухни довольно просты. Используют осьминогов, кальмаров, каракатиц, крабов, креветок, омаров, лангустов и других обитателей морских глубин. Подают жареными с горой овощей. Если речь заходит об алкоголе, здесь есть что попробовать. Винью Верде, Портвейн, Мадера, Жинжа – неполный список обязательного к употреблению. Путешествуя по Лиссабону, грешно не потратить несколько часов для посещения мыса Рока. На обрыве стоит маяк, территория обнесена ограждением. Европейцы неторопливо прогуливаются, всматриваясь в горизонт. Русские, несмотря на опасность сорваться, спускаются вниз к воде. К сожалению, а может и к счастью, мы не увидели, как бушует океан. Во время шторма некоторые любители приключений едут к океану, выжидают, когда огромная волна подбирается к берегу и делают самый впечатляющий кадр для своего Инстаграма.