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Снимок петербуржца на фоне горящего катера возмутил пользователей соцсетей

01 июля 2016 07:43
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Новости России. Пользователи социальных сетей негодуют. Как только снимок стал достоянием общественности, на жителя Петербурга обрушилась волна критики. Поступок мужчины называют возмутительным и даже циничным.

В момент, когда спасатели и очевидцы помогали выбраться из воды людям, молодой человек предпочел сделать эффектное фото на фоне горящего катера.

На фото он стоит, вытянув ладонь так, будто катер горит на его руке.

Возгорание опоры моста, к которой судно, потерявшее ход, судя по всему, прижало течением, произошло в ночь с 29 на 30 июня в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

На катере находились четыре человека. Когда начался пожар, люди спрыгнули в воду.

# калейдоскоп # Необычное

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