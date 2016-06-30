Что это было? Вихрь высотой в 16 этажей запечатлели на видео жители Минска

Новости Беларуси. Свидетелями необычного явления стали жители микрорайона Шабаны. Вращающийся столб пыли высотой примерно в шестнадцать этажей успели запечатлеть на видео.



За несколько часов фото- и видеоматериалы разлетелись по социальным сетям, а пользователи стали гадать, что это было.

Варианты предлагали вплоть до невероятных: торнадо и смерч.

Ясность внес главный специалист Беларуси по метеопрогнозам.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов республиканского Гидрометеоцентра (на странице в Facebook):

Это не торнадо и не смерч. Это пылевой вихрь. Очевидцам удалось запечатлеть в Минске пылевой вихрь. Вращающийся «пылевой дьявол», достигающий в высоту нескольких метров. Небольшие пылевые вихри не часто у нас встречаются. «Пылевые дьяволы» образуются в жару и переносят пыль, песок и камни. Как правило, они недолговечны – рассеиваются через пару секунд или минут. Высота может достигать 10–20 метров.

Пылевые вихри, как отмечает Дмитрий Рябов, возникают у поверхности земли днем в малооблачную погоду из-за сильного прогрева земли солнцем. В результате чего воздух распространяется вверх, увлекая за собой пыль и мелкие камешки.