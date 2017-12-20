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В США сняли мораторий на финансирование исследований смертельно опасных вирусов

20 декабря 2017 17:15
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Новости США. В национальном институте здравоохранения Америки уже заявили, что это развязывает руки ученым и они смогут разработать средства для предотвращения эпидемий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США сняли мораторий на финансирование исследований смертельно опасных вирусов-1

Критики же решения уверены, что все это лишь ширма. А исследования будут направлены на создание бактериологического оружия массового поражения.

В США сняли мораторий на финансирование исследований смертельно опасных вирусов-4

Кроме того, велика вероятность, что смертоносные вирусы могут вырваться за пределы лабораторий. Подобный случай уже имел место в 2014 году. Работавшие в Центре по контролю и профилактике заболеваний ученые, а также их семьи подверглись опасности заражения сибирской язвой.

# Ученые # Фотофакт

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