В США сняли мораторий на финансирование исследований смертельно опасных вирусов

Новости США. В национальном институте здравоохранения Америки уже заявили, что это развязывает руки ученым и они смогут разработать средства для предотвращения эпидемий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Критики же решения уверены, что все это лишь ширма. А исследования будут направлены на создание бактериологического оружия массового поражения.