Участнице «Евровидения-2017» грозит тюремный срок

Новости Евровидения. Скандал разгорелся на родине исландской участницы «Евровидения». Власти возмущены церемонией флагов, прошедшей в Киеве. SVALA разместила на своей странице в Facebook видео, на котором она написала на национальном флаге послание, после чего он улетел, привязанный к шарам, наполненным гелием.

Глава организации, которая считается хранителем флага в Исландии, заявила, что исполнительница нарушила два пункта закона о флаге: на нем нельзя ничего добавлять к уже имеющимся символам, к тому же флаг Исландии можно поднимать только на флагштоке. Как пишет исландская пресса, в государстве существует правило, в соответствии с которым флаг считается оскверненным, если он коснется земли, и его следует подвергнуть сожжению.