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Участнице «Евровидения-2017» грозит тюремный срок

12 мая 2017 12:56
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Новости Евровидения. Скандал разгорелся на родине исландской участницы «Евровидения». Власти возмущены церемонией флагов, прошедшей в Киеве. SVALA разместила на своей странице в Facebook видео, на котором она написала на национальном флаге послание, после чего он улетел, привязанный к шарам, наполненным гелием.

Глава организации, которая считается хранителем флага в Исландии, заявила, что исполнительница нарушила два пункта закона о флаге: на нем нельзя ничего добавлять к уже имеющимся символам, к тому же флаг Исландии можно поднимать только на флагштоке. Как пишет исландская пресса, в государстве существует правило, в соответствии с которым флаг считается оскверненным, если он коснется земли, и его следует подвергнуть сожжению.

Участнице «Евровидения-2017» грозит тюремный срок -1


Источник фото: instagram.com/svalakali/

Перечисленные нарушения грозят штрафом, а максимальное наказание – год тюрьмы.

SVALA завершила свое участие в «Евровидении-2017». Певице не удалось выйти в финал песенного конкурса. Кто станет победителем, узнаем в ночь на 14 мая. За Хрустальный микрофон будут бороться представители 26 стран, в том числе и Беларуси (подробности).

Букмекеры отдают победу на конкурсе 34-летнему Франческо Габбани.

Чем композиция харизматичного итальянца зацепила евровизийную публику – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Евровидение 2017

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