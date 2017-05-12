Видеофакт: Naviband представили забавный кавер на песню фаворита «Евровидения-2017»

Новости Евровидения. До финала «Евровидения-2017» остаются сутки. Представители Беларуси группа Naviband выступит под номером 3.

Наши музыканты предпочитают не загадывать, какое место займут в финале. Артем Лукьяненко и Ксения Жук намерены хорошо исполнить «Гісторыю майго жыцця» и в очередной раз доставить удовольствие слушателям и зрителям «Евровидения».

А пока ребята готовятся к последнему рывку, их поклонники в социальных сетях делятся забавным видео. «Пижамный ролик», – так назвали Naviband видео, которое записали спустя несколько часов после выступления в полуфинале. Ребята в повязках для сна, с нарисованными усами, перепевают композицию итальянца Франческо Габбани.