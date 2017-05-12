Прямой эфир

Видеофакт: Naviband представили забавный кавер на песню фаворита «Евровидения-2017»

12 мая 2017 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Евровидения. До финала «Евровидения-2017» остаются сутки. Представители Беларуси группа Naviband выступит под номером 3.

Наши музыканты предпочитают не загадывать, какое место займут в финале. Артем Лукьяненко и Ксения Жук намерены хорошо исполнить «Гісторыю майго жыцця» и в очередной раз доставить удовольствие слушателям и зрителям «Евровидения».

А пока ребята готовятся к последнему рывку, их поклонники в социальных сетях делятся забавным видео. «Пижамный ролик», – так назвали Naviband видео, которое записали спустя несколько часов после выступления в полуфинале. Ребята в повязках для сна, с нарисованными усами, перепевают композицию итальянца Франческо Габбани.

Видеофакт: Naviband представили забавный кавер на песню фаворита «Евровидения-2017»-1

Источник: instagram.com/naviband/

«Мы так рады быть в финале! Франческо Габбани, мы не боимся тебя! Вперед!». Так подписали это видео Артем и Ксения.

Напомним, по мнению букмекеров, Франческо Габанни с зажигательным треком Occidentali’s Karma претендует на победу в «Евровидении». 

# Фотофакт # калейдоскоп # Евровидение 2017 # NAVIBAND

Другие новости рубрики

Все новости
Участнице «Евровидения-2017» грозит тюремный срок
12 мая 2017 12:56

Участнице «Евровидения-2017» грозит тюремный срок

Naviband о выходе в финал «Евровидения»: Гэта неверагодна! Дзякуй кожнаму за падтрымку!
11 мая 2017 22:38

Naviband о выходе в финал «Евровидения»: Гэта неверагодна! Дзякуй кожнаму за падтрымку!

Дима Билан о Кристиане Костове: Выступает от Болгарии, но он и наш герой
11 мая 2017 16:47

Дима Билан о Кристиане Костове: Выступает от Болгарии, но он и наш герой