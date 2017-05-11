Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях

Новости Беларуси. Вечером 11 мая состоится второй полуфинал конкурса «Евровидение», где белорусская группа NaviBand выступит под 14 номером. Уже больше недели исполнители вместе с делегацией находятся в Киеве. Мы посмотрели, какие предконкурсные моменты публикует белорусы в социальных сетях. Участники – группа NaviBand В начале мая прилетели в Киев...

Фото: naviband

Фото: naviband

... в полной боевой готовности.

Фото: naviband

Всю эту неделю репетировали,

Фото: naviband

Фото: naviband

встречались с фанатами «Евровидения», подписывали промопродукцию,

Фото: naviband

гуляли по Киеву.

Фото: naviband

Прошлись по красной дорожке на открытии конкурса и познакомились с другими участниками.

Фото: naviband

Фото: naviband

Фото: naviband

Встретились с певцом Олегом Скрипкой и спели в Евродеревне.

Фото: naviband

Фото: naviband

Мы также заглянули в Instagram к Сергею Андрианову, пиар-менеджеру команды.

Фото: andryjanau

Сегодня их номер 14. Фото: andryjanau

Фото: andryjanau