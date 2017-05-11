Прямой эфир

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях

11 мая 2017 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 11 мая состоится второй полуфинал конкурса «Евровидение», где белорусская группа NaviBand выступит под 14 номером. Уже больше недели исполнители вместе с делегацией находятся в Киеве. Мы посмотрели, какие предконкурсные моменты публикует белорусы в социальных сетях.

Участники – группа NaviBand

В начале мая прилетели в Киев...

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-1

Фото: naviband

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-3

Фото: naviband

... в полной боевой готовности.

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-6

Фото: naviband

Всю эту неделю репетировали,

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-9

Фото: naviband

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-11

Фото: naviband

встречались с фанатами «Евровидения», подписывали промопродукцию,

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-14

Фото: naviband

гуляли по Киеву.

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-17

 Фото: naviband

Прошлись по красной дорожке на открытии конкурса и познакомились с другими участниками.

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-20

Фото: naviband

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-22

Фото: naviband

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-24

Фото: naviband

Встретились с певцом Олегом Скрипкой и спели в Евродеревне.

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-27

Фото: naviband

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-29

Фото: naviband

Мы также заглянули в Instagram к Сергею Андрианову, пиар-менеджеру команды.

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-32

Фото: andryjanau

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-34

Сегодня их номер 14. Фото: andryjanau

Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях-36

Фото: andryjanau

На бэк-вокале у Naviband Михаил Сосунов (Michael Soul) и трио «Беатрис». Мы просмотрели и их страницы.

# Фотофакт # калейдоскоп # Евровидение 2017 # NAVIBAND

Другие новости рубрики

Все новости
Первая десятка финалистов «Евровидения-2017» определится в ночь на 10 мая
09 мая 2017 18:10

Первая десятка финалистов «Евровидения-2017» определится в ночь на 10 мая

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях
09 мая 2017 16:44

«Праздник. Настоящий, не календарный»: музыканты, звезды спорта и кино о Дне Победы в своих семьях

«Кантузы розныя, аркасы і блямасы», або Шляхецкі банкет сваімі рукамі
09 мая 2017 12:35

«Кантузы розныя, аркасы і блямасы», або Шляхецкі банкет сваімі рукамі