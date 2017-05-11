Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях
Новости Беларуси. Вечером 11 мая состоится второй полуфинал конкурса «Евровидение», где белорусская группа NaviBand выступит под 14 номером. Уже больше недели исполнители вместе с делегацией находятся в Киеве. Мы посмотрели, какие предконкурсные моменты публикует белорусы в социальных сетях.
Участники – группа NaviBand
В начале мая прилетели в Киев...
... в полной боевой готовности.
Всю эту неделю репетировали,
встречались с фанатами «Евровидения», подписывали промопродукцию,
Прошлись по красной дорожке на открытии конкурса и познакомились с другими участниками.
Встретились с певцом Олегом Скрипкой и спели в Евродеревне.
Мы также заглянули в Instagram к Сергею Андрианову, пиар-менеджеру команды.
Сегодня их номер 14. Фото: andryjanau
На бэк-вокале у Naviband Михаил Сосунов (Michael Soul) и трио «Беатрис». Мы просмотрели и их страницы.