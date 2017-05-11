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Naviband о выходе в финал «Евровидения»: Гэта неверагодна! Дзякуй кожнаму за падтрымку!

11 мая 2017 22:38
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Новости Беларуси. Беларусь – в финале «Евровидения». Группа Naviband еще раз исполнит композицию «Гісторыя майго жыцця» на евровизийной сцене в Киеве. Финал песенного форума состоится поздно вечером в субботу, 13 мая.

За титул победителя и главный трофей – Хрустальный микрофон – будут бороться 26 конкурсантов.

Беларусь ликует, фанаты «Евровидения» делятся эмоциями в социальных сетях. В эти минуты слова благодарности поступают в адрес наших артистов и всей белорусской делегации, которая находится в Киеве. В комментариях отмечают, что Naviband смогли обратить внимание к конкурсу даже тех, кто никогда не следил за «Евровидением». Напомним, впервые со сцены песенного форума прозвучала песня на белорусском языке.

Naviband о выходе в финал «Евровидения»: Гэта неверагодна! Дзякуй кожнаму за падтрымку! -1

Спустя полчаса после объявления победителей второго полуфинала (здесь подробнее) Артем Лукьяненко и Ксения Жук обратились к своим фанатам. На своей страничке в социальной сети музыканты благодарят всех, кто поддерживает их на протяжении всего евровизийного пути. Naviband лаконичны в формулировках. Они пишут: «Гэта неверагодна», и этим все сказано.

# Фотофакт # калейдоскоп # Евровидение 2017 # NAVIBAND

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