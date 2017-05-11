Naviband о выходе в финал «Евровидения»: Гэта неверагодна! Дзякуй кожнаму за падтрымку!

Новости Беларуси. Беларусь – в финале «Евровидения». Группа Naviband еще раз исполнит композицию «Гісторыя майго жыцця» на евровизийной сцене в Киеве. Финал песенного форума состоится поздно вечером в субботу, 13 мая.

За титул победителя и главный трофей – Хрустальный микрофон – будут бороться 26 конкурсантов.

Беларусь ликует, фанаты «Евровидения» делятся эмоциями в социальных сетях. В эти минуты слова благодарности поступают в адрес наших артистов и всей белорусской делегации, которая находится в Киеве. В комментариях отмечают, что Naviband смогли обратить внимание к конкурсу даже тех, кто никогда не следил за «Евровидением». Напомним, впервые со сцены песенного форума прозвучала песня на белорусском языке.