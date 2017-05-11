Дима Билан о Кристиане Костове: Выступает от Болгарии, но он и наш герой

Новости России. За несколько часов до второго полуфинала «Евровидения-2017» российский певец Дмитрий Билан обратился к своим поклонникам за рубежом. Победитель «Евровидения» советует всем, кому «интересна музыка и голос, в ее широком понимании», не пропустить сегодняшнее шоу.

Отдельно Билан обращает внимание на конкурсанта из Болгарии. Кристиану Костову сейчас 17 лет. Четыре года назад артист принял участие в популярном телевизионном проекте «Голос. Дети», где его наставником был Дмитрий Билан.