У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди
Интернет полон не только фотографий первоклассных моделей и тщательно отредактированных изображений – там много смешного! Эти девушки – тому подтверждение. Они сфотографировались в неудачных ракурсах и решили посоревноваться, чья «рожица» смешнее. Некоторых просто не узнать!
Фото: boredpanda.com/ reddit.com
Фото: boredpanda.com/ imgur.com
Фото: boredpanda.com/ swingin_in_the_reign
Фото: boredpanda.com/ Taylor-Cox-TLC
Фото: boredpanda.com/ reddit.com
Фото: boredpanda.com/ 21summerroses
Как сообщает Bored Panda, историк красоты, доктор Николас из университета Ватерлоо объяснил, что бьюти-индустрия продолжает постоянно меняться и расти. Стремление казаться естественным без усилий – популярная тенденция.
Фото: boredpanda.com/ reddit.com
Фото: boredpanda.com/ reddit.com
Фото: boredpanda.com/ reddit.com
Фото: boredpanda.com/ daisysnek
Фото: boredpanda.com/ reddit.com
Фото: boredpanda.com/ its_liiiiit_fam
Фото: boredpanda.com/ Christinedrink
«Возможно, не следует путать естественный вид и ухоженность. У кожи есть пятна, поры и недостатки. За этим нужно следить», – добавил доктор. «Находясь на экране, вы можете управлять освещением и использовать фильтры. Глупая или спонтанная фотография возвращает нас в реальность, чтобы разнообразить отобранные фото с кучей фильтров».
А на этих фото самое забавное – на заднем фоне. Смотрите здесь.