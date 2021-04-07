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У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди

07 апреля 2021 14:14
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Интернет полон не только фотографий первоклассных моделей и тщательно отредактированных изображений там много смешного! Эти девушки тому подтверждение. Они сфотографировались в неудачных ракурсах и решили посоревноваться, чья «рожица» смешнее. Некоторых просто не узнать!  

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-1

Фото: boredpanda.com/ reddit.com

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-3

Фото: boredpanda.com/ imgur.com

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-5

Фото: boredpanda.com/ swingin_in_the_reign

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-7

Фото: boredpanda.com/ Taylor-Cox-TLC

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-9

Фото: boredpanda.com/ reddit.com

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-11

Фото: boredpanda.com/ 21summerroses  

Как сообщает Bored Panda, историк красоты, доктор Николас из университета Ватерлоо объяснил, что бьюти-индустрия продолжает постоянно меняться и расти. Стремление казаться естественным без усилий – популярная тенденция.  

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-14

Фото: boredpanda.com/ reddit.com

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-16

Фото: boredpanda.com/ reddit.com

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-18

Фото: boredpanda.com/ reddit.com

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-20

Фото: boredpanda.com/ daisysnek

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-22

Фото: boredpanda.com/ reddit.com

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-24

Фото: boredpanda.com/ its_liiiiit_fam

У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди-26

Фото: boredpanda.com/ Christinedrink

«Возможно, не следует путать естественный вид и ухоженность. У кожи есть пятна, поры и недостатки. За этим нужно следить», – добавил доктор. «Находясь на экране, вы можете управлять освещением и использовать фильтры. Глупая или спонтанная фотография возвращает нас в реальность, чтобы разнообразить отобранные фото с кучей фильтров».  

А на этих фото самое забавное – на заднем фоне. Смотрите здесь.   

# Юмор # калейдоскоп # Фотофакт

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