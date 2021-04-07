У них точно есть чувство юмора. Посмотрите, как смешно сфотографировались эти люди

Интернет полон не только фотографий первоклассных моделей и тщательно отредактированных изображений – там много смешного! Эти девушки – тому подтверждение. Они сфотографировались в неудачных ракурсах и решили посоревноваться, чья «рожица» смешнее. Некоторых просто не узнать!

Как сообщает Bored Panda, историк красоты, доктор Николас из университета Ватерлоо объяснил, что бьюти-индустрия продолжает постоянно меняться и расти. Стремление казаться естественным без усилий – популярная тенденция.

«Возможно, не следует путать естественный вид и ухоженность. У кожи есть пятна, поры и недостатки. За этим нужно следить», – добавил доктор. «Находясь на экране, вы можете управлять освещением и использовать фильтры. Глупая или спонтанная фотография возвращает нас в реальность, чтобы разнообразить отобранные фото с кучей фильтров».