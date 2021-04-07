«Она любовь всей моей жизни». Мужчина впервые за год смог обнять больную жену – как это трогательно
Невероятная история любви. За прошедший год Карл Вайтчис трижды в неделю проезжал 12 километров, чтобы навестить свою жену, сообщает 9News.
Карл не расставался со своей женой Донной на протяжении 55 лет, однако пандемия внесла свои коррективы. Донна последние три года живет в доме престарелых, ведь у нее болезнь Альцгеймера и ей нужен постоянный уход. С началом пандемии посетителей пускать перестали. Однако Карл не сдался. Трижды в неделю он проделывал длинный путь, чтобы просто поговорить с женой по телефону и посмотреть на нее через окно.
Фото: 9news.com/ Chris Hansen
Карл Вайтчис:
Я забочусь о ней. Я люблю ее, но не могу быть с ней, и это сложно. Она любовь всей моей жизни.
Фото: 9news.com/ Chris Hansen
В прошлом месяце Карлу, наконец, удалось впервые за год обнять свою жену. Департамент здравоохранения и окружающей среды Колорадо объявил, что дома престарелых снова могут позволить посетителям заходить в помещения. Увидев жену, Карл не смог сдержать слез. На протяжении получаса он держал супругу за руку и успокаивал.
«Я рад, что увидел ее, но это слишком тяжело».
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