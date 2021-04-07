«Она любовь всей моей жизни». Мужчина впервые за год смог обнять больную жену – как это трогательно

Карл не расставался со своей женой Донной на протяжении 55 лет, однако пандемия внесла свои коррективы. Донна последние три года живет в доме престарелых, ведь у нее болезнь Альцгеймера и ей нужен постоянный уход. С началом пандемии посетителей пускать перестали. Однако Карл не сдался. Трижды в неделю он проделывал длинный путь, чтобы просто поговорить с женой по телефону и посмотреть на нее через окно.

Невероятная история любви. За прошедший год Карл Вайтчис трижды в неделю проезжал 12 километров, чтобы навестить свою жену, сообщает 9News.

Карл Вайтчис: Я забочусь о ней. Я люблю ее, но не могу быть с ней, и это сложно. Она любовь всей моей жизни.

В прошлом месяце Карлу, наконец, удалось впервые за год обнять свою жену. Департамент здравоохранения и окружающей среды Колорадо объявил, что дома престарелых снова могут позволить посетителям заходить в помещения. Увидев жену, Карл не смог сдержать слез. На протяжении получаса он держал супругу за руку и успокаивал.

«Я рад, что увидел ее, но это слишком тяжело».