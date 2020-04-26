Прямой эфир

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане

26 апреля 2020 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как часто с вами происходят смешные случайности? Например, общаетесь вы с приятелями и видите, как у них за спиной кто-то ловит убегающую курицу. Или захотелось вам сфотографироваться на фоне моря, я там неизвестный человек бежит по воде. 

Многие люди не обращают на это внимания, делая снимок. И только дома, разглядывая фотографии, они замечают смешные моменты на заднем плане, после чего не могут сдержать смех. 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане -1

Фото: twitter.com/Htxbia 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане -3

Фото: reddit.com/user/da_purp_rolla 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане -5

Фото: reddit.com/user/oshika789 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане -7

Фото: reddit.com/user/armandordx 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане -9

Фото: imgur.com / MeatheadMilitia 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане -11

Фото: reddit.com/user/CerealKiller64 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане -13

Фото: reddit.com/user/VerGuy 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане -15

Фото: reddit.com/user/hollywoodbatman 

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане -17

Фото: reddit.com/user/MetalW0lf 

Кстати, ранее мы собрали коллекцию не менее смешных фотографий.

Если вам хочется увидеть ещё больше потешных моментов на заднем плане – читайте далее

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я против любого насилия». Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии
26 апреля 2020 09:12

«Я против любого насилия». Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
26 апреля 2020 08:08

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит

Холмс мог бы гордиться. Почтальон нашёл получателя посылки без адреса
26 апреля 2020 07:08

Холмс мог бы гордиться. Почтальон нашёл получателя посылки без адреса