Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
Как часто с вами происходят смешные случайности? Например, общаетесь вы с приятелями и видите, как у них за спиной кто-то ловит убегающую курицу. Или захотелось вам сфотографироваться на фоне моря, я там неизвестный человек бежит по воде.
Многие люди не обращают на это внимания, делая снимок. И только дома, разглядывая фотографии, они замечают смешные моменты на заднем плане, после чего не могут сдержать смех.
Фото: reddit.com/user/da_purp_rolla
Фото: reddit.com/user/oshika789
Фото: reddit.com/user/armandordx
Фото: imgur.com / MeatheadMilitia
Фото: reddit.com/user/CerealKiller64
Фото: reddit.com/user/VerGuy
Фото: reddit.com/user/hollywoodbatman
Фото: reddit.com/user/MetalW0lf
Кстати, ранее мы собрали коллекцию не менее смешных фотографий.
Если вам хочется увидеть ещё больше потешных моментов на заднем плане – читайте далее.