Ошибка всей жизни. Наказанная девушка доверила свои соцсети родителям и пожалела об этом
Если вы подросток, которому родители в качестве наказания предлагают сделать выбор: месяц без телефона или две недели без телефона, но мама и папа получают право пользоваться вашими соцсетями, никогда не выбирайте второй вариант. Потому что.
Как сообщает Daily Mirror, именно такой выбор был предложен 15-летней Мэделин Самптер, когда она провинилась. Девушку поймали с поличным при попытке помочь мальчикам пробраться на девичью пижамную вечеринку.
Фото: instagram.com/madelynn.ellagrace
Мэделин выбрала двухнедельное наказание, но уже на следующий день попросила пощадить её и позволить ей изменить решение. Однако родители, получившие власть над соцсетями дочери, отказались, аргументировав это тем, что у них слишком много идей для публикаций.
Фото: instagram.com/madelynn.ellagrace
Ларри Самптер решил разнообразить Instagram Мэделин своими селфи, фотографиями в парике и с резинками для волос, надетыми на руки. В других соцсетях было ещё страшнее: там мужчина танцует в джинсовых шортах и топике, а также поёт с женой и сыном.
Фото: instagram.com/madelynn.ellagrace
Две недели прошли и сгорающая от смущения девушка вновь получила контроль над своими соцсетями. Ещё одним поводом для волнения Мэделин стал тот факт, что выходки её отца получали больше лайков и комментариев, чем её собственные публикации.
Фото: instagram.com/madelynn.ellagrace
Другие родители восхитились идеей Ларри и его супруги. Люди заверили, что теперь будут наказывать своих детей аналогичным образом.
Фото: instagram.com/madelynn.ellagrace
Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного отца, получившего популярность в соцсетях.
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