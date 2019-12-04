Ошибка всей жизни. Наказанная девушка доверила свои соцсети родителям и пожалела об этом

Если вы подросток, которому родители в качестве наказания предлагают сделать выбор: месяц без телефона или две недели без телефона, но мама и папа получают право пользоваться вашими соцсетями, никогда не выбирайте второй вариант. Потому что.

Как сообщает Daily Mirror, именно такой выбор был предложен 15-летней Мэделин Самптер, когда она провинилась. Девушку поймали с поличным при попытке помочь мальчикам пробраться на девичью пижамную вечеринку.