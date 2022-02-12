Настоящий ночной кошмар. Женщина укладывала сына спать и обнаружила в постели змею

Этот вечер не предвещал никакой беды. Мама, как всегда, решила уложить сына спать, но случилось неожиданное. За кроватью женщина нашла большую змею, которая находилась в нескольких сантиметрах от ребёнка.

Как рассказало издание Daily Mail, Табита Беннетт была удивлена такой находке. Ведь в соседних комнатах находился её муж и домашние животные, а рептилия всё равно проползла незамеченной.