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Настоящий ночной кошмар. Женщина укладывала сына спать и обнаружила в постели змею

12 февраля 2022 12:39
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Этот вечер не предвещал никакой беды. Мама, как всегда, решила уложить сына спать, но случилось неожиданное. За кроватью женщина нашла большую змею, которая находилась в нескольких сантиметрах от ребёнка.  

Как рассказало издание Daily Mail, Табита Беннетт была удивлена такой находке. Ведь в соседних комнатах находился её муж и домашние животные, а рептилия всё равно проползла незамеченной.  

Настоящий ночной кошмар. Женщина укладывала сына спать и обнаружила в постели змею-1

Фото: Facebook/Brisbane North Snake Catchers and Relocation  

Змею изначально пытались поймать самостоятельно, но позже поняли, что без специалиста тут не обойтись. После процесса изъятия змеелов рассказал, что это был питон, длина которого составляла один метр. Такие рептилии не являются ядовитыми, но их укус может быть болезненным. Питоны обычно душат свою добычу, обвиваясь вокруг неё. Поэтому ребёнку повезло, что ночного гостя вовремя обнаружили.  

Настоящий ночной кошмар. Женщина укладывала сына спать и обнаружила в постели змею-4

Фото: Facebook/Brisbane North Snake Catchers and Relocation  

Такая новость насторожила всех мам. Они рассказали, что теперь боятся оставлять своих малюток одних даже во время сна.  

Кто-то находит дома змею, а кто-то – медведя в собственном автомобиле. Посмотреть на реакцию девушки, которая обнаружила в салоне машины дикого зверя, можно здесь.  

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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