Более миллиона просмотров за два дня: Темникова сделала альтернативный клип «Не модные» на селфи-камеру
Экс-фронтвумен популярной группы «Серебро» Елена Темникова презентовала новый клип на композицию «Не модные».
Однако, этого певице показалось мало.
На Youtube появилась вторая, вертикальная версия видео на тот же трек, запечатлённая на селфи-камеру и рекомендованная к просмотру на смартфонах.
Источник фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial
Темникова пошла по проторенной дорожке, пригласив на съёмки своих подруг.
И, по совместительству, популярнейших девушек Рунета.
Блоггеры Мария Миногарова, Анастасия Ивлеева и Диана Коркунова исполнили в ролике самих себя – модных девушек, которые любят отдыхать и веселиться. Одетые в стиле спорт-шик подруги разъезжают на кабриолете, едят бургеры и мороженое, танцуют и просто хорошо проводят время.
Источник фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial
На создание клипа певицу вдохновили поклонники.
Те то и дело выкладывали в Instargam Stories свои короткие ролики на песню, что и подарило идею, признаётся Лена. Простой и незатейливый ролик понравился поклонникам куда больше официального. За два дня клип собрал более миллиона просмотров, в то время, как официальная версия за неделю едва перешагнула отметку в миллион триста тысяч включений.