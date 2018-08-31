Более миллиона просмотров за два дня: Темникова сделала альтернативный клип «Не модные» на селфи-камеру

Экс-фронтвумен популярной группы «Серебро» Елена Темникова презентовала новый клип на композицию «Не модные». Однако, этого певице показалось мало. На Youtube появилась вторая, вертикальная версия видео на тот же трек, запечатлённая на селфи-камеру и рекомендованная к просмотру на смартфонах.



Источник фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Темникова пошла по проторенной дорожке, пригласив на съёмки своих подруг. И, по совместительству, популярнейших девушек Рунета. Блоггеры Мария Миногарова, Анастасия Ивлеева и Диана Коркунова исполнили в ролике самих себя – модных девушек, которые любят отдыхать и веселиться. Одетые в стиле спорт-шик подруги разъезжают на кабриолете, едят бургеры и мороженое, танцуют и просто хорошо проводят время.



Источник фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial