Кинопремьеры 12 мая: шпионский триллер с «плохими русскими» и мультфильм про Angry birds

Неделя между премьерами двух громких блокбастеров по комиксам вышла спокойной, но подарила зрителям несколько занимательных европейских картин и анимационный фильм, снятый по мотивам игры для смартфонов. «Такой же предатель, как и мы» Реж. Сюзанна Уайт

Во время отдыха в Морокко, аристократичная английская пара знакомится с русским олигархом, отмывающим деньги для различных преступных группировок. Чтобы обезопасить себя и свою семью от мести банд, он предлагает британской разведке множество ценных данных в обмен на покровительство и защиту… Британское кино, поставленное по книге Джонна Ле Карре (по его роману был снят интернациональный «Шпион, выйди вон!»). Писатель неоднократно обращался в своих произведениях к России, но «Предателя» принято считать его самой русофобной книгой. Сторона Великобритании в фильме представлена Юэном МакГрегором, Наоми Харрис и восхитительным Дэмиэном Льюисом (Броди в американской версии сериала «Родина»). Роль русского олигарха исполняет вездесущий швед Стеллан Скарсгард, который за сорок лет карьеры переиграл уже практически все национальности. Главным антагонистом же выступил истинный россиянин – самый уважаемый и востребованный отечественный актер современности Григорий Добрыгин. «Голограмма для короля» Реж. Том Тыквер

Алан Клей — муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес терпит крах, его брак трещит по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы избежать банкротства и разорвать замкнутый круг, Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где он надеется продвинуть свой дерзкий технологический проект. Во время томительного ожидания встречи с королем герой познает скрытые тайны арабского мира, которые преображают реальность, подобно голограмме. Он и не подозревал, чем обернется это путешествие к Красному морю… Немецкий фильм от ведущего германского постановщика Тома Тыквера обещает быть выдержан в традиционной манере режиссера. Драмеди с заходом в экзистенциальные глубины всегда выходили у Тыквера занимательными и интригующими – «Голограмма» не должна стать исключением. Главную роль в фильме сыграл знакомый режиссеру по совместной работе над «Облачным атласом» Том Хэнкс. Компанию ему составил Бен Уишоу, снимавшийся у Тыквера в том же «Облачном атласе» и «Парфюмере». «Шоколад» Реж. Рошди Зем

Драматическая история о первом во Франции чернокожем клоуне, который прославился только начав выступать в дуэте с белым артистом. Их выступления были чрезвычайно популярны в конце XIX века, но востребованы они были лишь потому, что белый клоун все время издевался над черным. Это маленькое французское кино обещает стать подарком для всех, кто соскучился по старому доброму европейскому кинематографу. Поднятие темы расизма и трагикомедийная ее трактовка вызывает к фильму неподдельный интерес. А еще «Шоколад» настоящий бенефис Омара Си, несколько лет назад блеснувшего в чудесном «1+1» и с тех пор прозябающего на вторых ролях в разных голливудских блокбастерах. «Любовь не по размеру» Реж. Лоран Тирар

Потерянный мобильник оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным человеком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. У него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме одного… Его рост — чуть больше метра. Это обстоятельство становится катализатором целой полосы комичных и не очень ситуаций, которые в конце приведут к большому чувству. Еще один французский проект, но на этот раз исключительно комедийный. На первый взгляд, это типичная романтическая комедия, но она может стать отличным зрелищем для любого рода зрителей. Тем более не так часто увидишь оскароносного красавца Жана Дюжардена, прославившегося на весь мир ролью обаятельного «Артиста», в образе карлика. Да и Вирджини Эфира тоже достаточно красива, чтобы заполнить собой полтора часа экранного времени. «Angry birds в кино» Реж. Клэй Кэйтис, Фергал Рейли