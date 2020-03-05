Прямой эфир

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий

05 марта 2020 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В жизни не всегда всё идёт гладко. Есть люди, которые говорят: «Если жизнь подсунула тебе лимон – сделай лимонад». Впрочем, далеко не все согласятся с такими оптимистами. 

Пользователи соцсетей нередко рассказывают о различных разочарованиях. Нередко встречаются ситуации, когда человек после совершения покупки обнаруживает, что вещь совсем не такая, какой она должна быть. 

Есть хороший способ утешить себя – сфотографировать разочаровавшую покупку, поделиться фотографией с друзьями и вместе посмеяться. 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий -1

Фото: pikabu.ru / mrobry 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий -3

Фото: reddit.com/user/Effectlorenor 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий -5

Фото: pikabu.ru / Jorik79 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий -7

Фото: reddit.com/user/bakingqueen420 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий -9

Фото: страница пользователя ресурса pikabu.ru 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий -11

Фото: reddit.com/user/DizzyDrunkDude 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий -13

Фото: pikabu.ru / landi88 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий -15

Фото: reddit.com/user/JaayPrimelus 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий -17

Фото: reddit.com/user/grizzz9955 

Кстати, недавно мы рассказывали историю о женщине, два года жизни которой оказались ложью.

Дело в растении (здесь подробнее). 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении
05 марта 2020 13:48

«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения
05 марта 2020 13:09

Сбросили больше 100 кг. Как меняются люди после экстремального похудения

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
05 марта 2020 09:33

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет