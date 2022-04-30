Прямой эфир

Трогательная история любви. Парень перед смертельной операцией решил сделать своей девушке предложение

30 апреля 2022 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Насколько сильна любовь? Наверное, после этой трогательной истории вы сможете на мир посмотреть под другим углом и больше ценить свою вторую половинку.  

Как рассказало издание Daily Record, 20-лентий Бруклен Пикмен страдал от врождённого дефекта сердца. Из-за этого он часто ложился в больницу, где врачи старались улучшить самочувствие парня.  

Трогательная история любви. Парень перед смертельной операцией решил сделать своей девушке предложение-1

Фото: pixabay.com

Бруклен во время одной из операций пережил клиническую смерть на 17 минут, после чего впал в кому. Когда он очнулся, выяснилось, что ему нужна срочная пересадка сердца. После такой новости Пикмен решил сделать своей возлюбленной предложение.  

«Когда выяснилось, что мне нужно новое сердце, я сказал Элли, что нам лучше помолвиться на случай, если мое новое сердце не полюбит ее», – рассказал юноша.  

Трогательная история любви. Парень перед смертельной операцией решил сделать своей девушке предложение-4

Фото: pexels.com

Девушка согласилась стать его женой: «Он волновался перед такой близкой встречей со смертью. Я хотела, чтобы он отправился на трансплантацию, зная, как сильно я люблю его».  

Операция у парня прошла удачно. После этого он признался, что новое сердце любит Элли так же сильно, как старое. Наверное, тут дело далеко не в физической составляющей.  

Трогательная история любви. Парень перед смертельной операцией решил сделать своей девушке предложение-7

Фото: pexels.com

Однако это не единственная милая история. Ранее мы рассказывали о паре, которая вместе уже 81 год, – подробности здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
И клининговая служба не нужна. Для женщины 7 часов уборки – сплошное удовольствие
30 апреля 2022 09:45

И клининговая служба не нужна. Для женщины 7 часов уборки – сплошное удовольствие

Проплыла 90 метров подо льдом и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как девушка превзошла саму себя
30 апреля 2022 08:59

Проплыла 90 метров подо льдом и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как девушка превзошла саму себя

«Поэтому мы и не сходимся». Почему развелись Моргенштерн и Дилара?
29 апреля 2022 14:17

«Поэтому мы и не сходимся». Почему развелись Моргенштерн и Дилара?