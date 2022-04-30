Трогательная история любви. Парень перед смертельной операцией решил сделать своей девушке предложение

Насколько сильна любовь? Наверное, после этой трогательной истории вы сможете на мир посмотреть под другим углом и больше ценить свою вторую половинку. Как рассказало издание Daily Record, 20-лентий Бруклен Пикмен страдал от врождённого дефекта сердца. Из-за этого он часто ложился в больницу, где врачи старались улучшить самочувствие парня.

Фото: pixabay.com

Бруклен во время одной из операций пережил клиническую смерть на 17 минут, после чего впал в кому. Когда он очнулся, выяснилось, что ему нужна срочная пересадка сердца. После такой новости Пикмен решил сделать своей возлюбленной предложение. «Когда выяснилось, что мне нужно новое сердце, я сказал Элли, что нам лучше помолвиться на случай, если мое новое сердце не полюбит ее», – рассказал юноша.

Фото: pexels.com

Девушка согласилась стать его женой: «Он волновался перед такой близкой встречей со смертью. Я хотела, чтобы он отправился на трансплантацию, зная, как сильно я люблю его». Операция у парня прошла удачно. После этого он признался, что новое сердце любит Элли так же сильно, как старое. Наверное, тут дело далеко не в физической составляющей.

Фото: pexels.com