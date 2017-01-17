«Не жена, а символ собранности»: поведение женщины во время ЧП покорило Интернет

Новости России. Чрезвычайное происшествие, которое попало на камеру видеорегистратора, стало хитом в русскоязычном сегменте Интернета. Ролик под названием «Не жена, а символ собранности и спокойствия» в Сеть сегодня выложил пользователь Николай Андреевич.



Автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, занесло на скользкой дороге. Машина чудом не столкнулась с двумя автомобилями. Спокойствие женщины, судя по всему, находившейся за рулем, потрясло пользователей соцсетей. Ролик за несколько часов стал вирусным. «Вот она, русская женщина, воспетая Некрасовым. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», – пишут в комментариях.

Почти два миллиона просмотров. В Сети набирает популярность видео, героем которого стал минчанин,

выбивающий ковер. Дело житейское, вот только вместо того, чтобы очищать ковер от пыли, мужчина стал отрабатывать на нем элементы боевых искусств (здесь подробнее).