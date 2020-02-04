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В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

04 февраля 2020 15:38
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В честь приближающегося Дня Святого Валентина была опубликована головоломка, которая поможет создать праздничное настроение. Как много времени уйдет на то, чтобы найти на этом изображении, состоящем из сотен сердечек, цветов и плюшевых мишек, единственного медвежонка с сердцем в руках.

Посмотрите внимательно на изображение и постарайтесь найти его как можно быстрее. Эта головоломка не так проста, как кажется на первый взгляд, – в среднем человеку требуется около 3 минут, чтобы найти нужного мишку. А сможете ли вы сделать это быстрее?

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-1

По словам создателей головоломки, некоторым удается сразу же найти медвежонка, а кому-то может потребоваться больше 4 минут.

Ответ вы найдете в правом нижнем углу картинки.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-4

Издание Daily Mail собрало еще несколько головоломок.

Мы все знаем о том, как быстро развивается робототехника и постепенно охватывает все сферы человеческой жизни. Возможно, что день, когда андроиды смогут посещать заведения наравне с людьми, ближе, чем мы думаем.

Именно это и проиллюстрировано в графической головоломке, созданной компанией RS Components, для решения которой требуется найти в ресторане двух роботов. Текущий рекорд нахождения пары – 34 секунды. Но сможете ли вы побить его?

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-7

На картинке изображен переполненный ресторан, лишь одна из пар за столиком нужная. Эта головоломка сложнее, чем кажется, поэтому если у вас не такой большой запас терпения, как у официантов на картинке, вы можете воспользоваться нашей подсказкой. Обратите внимание на центральную пару на изображении.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-10

Эта графическая головоломка может заставить напрячься даже самого заядлого любителя головоломок. На этой картинке среди красных роз спрятано пять сердец, но найти их на фоне ярких цветов и листьев не так уж и просто. По словам создателей, на их нахождение у среднего человека уходит 3 минуты.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-13

Подсказка: четыре из них прячутся на лепестках цветов, а последнее сердечко расположено между листьев. Сначала попробуйте посмотреть в левый верхний угол картинки и начните с более крупных роз.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-16

В следующей головоломке требуется отыскать снегиря с красной грудкой среди множества других птиц. 23 секунды – это действительно впечатляющий рекорд.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-19

Среди других щебечущих друзей спрятана птица, которая многих заставила прищуриться, а некоторых вынудила и вовсе сдаться. Если головоломка вызвала затруднения и вам нужна помощь – обратите внимание на правую половину картинки.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-22

Очередная загадка: найдите чек на заваленном вещами столе. На цветной картинке изображены различные канцелярские принадлежности, которые будут пытаться вас запутать и сбить со следа. Нахождение чека занимает в среднем 13 секунд, сможете справиться быстрее?

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-25

Калькуляторы, мобильные телефоны и планшеты могут сильно вас отвлекать во время поиска чека. Если вы все еще не смогли его найти, обратите внимание на пару очков на столе.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-28

Следующая графическая задачка, созданная туроператором Great Rail Journeys, требует найти восемь отличий на картинках со швейцарским пейзажем.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-31

На изображениях представлен поезд, бегущий по горной местности. Обе картинки могут показаться одинаковыми на первый взгляд, но в них есть отличия. Сможете найти их за 58 секунд?

Это легендарный «Ледниковый экспресс», который является одним из самых красивых железнодорожных маршрутов в мире. Поезд проезжает через Альпы, где расположена вершина Маттерхорн – самая фотографируемая гора в мире, которая также изображена на упаковке шоколада Toblerone.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?-34

Подсказка: обратите внимание на горы, здания, а затем на деревья. Если вам не удалось побить рекорды, не расстраивайтесь – в интернете существует еще множество головоломок, которые вы сможете легко найти.  

Угадаете, для чего нужна эта штука? На это не смогли ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?» (читать далее).  

# Необычное # калейдоскоп

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