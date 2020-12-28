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Парень увидел в магазине фартук и захотел вспомнить детство. Понадобились сёстры и кастрюля

28 декабря 2020 07:32
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Во время прогулки по магазинам молодой человек увидел фартук, который напомнил парню о детской фотографии. Юноша решил воссоздать её.

Пользователь Reddit под ником Deeplight рассказал, что у его мамы есть любимая фотография. На ней изображён он вместе с двумя сёстрами. Снимок был сделан 23 года назад. Увидев в магазине фартук, который был на той самой фотографии, парень решил порадовать маму, договорился с сёстрами и устроил фотосессию.

Парень увидел в магазине фартук и захотел вспомнить детство. Понадобились сёстры и кастрюля -1

Фото: reddit.com/user/Deeplight 

Когда снимок был сделан, Deeplight показал его не только маме, но и пользователям Reddit. Комментаторы отметили, что это простое, но в то же время очень забавное и тёплое семейное развлечение. Что касается родительницы Deeplight, то она очень рада, что её малыши выросли такими дружными.

Кстати, вот ещё несколько примеров, когда люди воссоздали свои детские фотографии. Взглянуть на потешные снимки можно здесь.

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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