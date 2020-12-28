Парень увидел в магазине фартук и захотел вспомнить детство. Понадобились сёстры и кастрюля

Во время прогулки по магазинам молодой человек увидел фартук, который напомнил парню о детской фотографии. Юноша решил воссоздать её.

Пользователь Reddit под ником Deeplight рассказал, что у его мамы есть любимая фотография. На ней изображён он вместе с двумя сёстрами. Снимок был сделан 23 года назад. Увидев в магазине фартук, который был на той самой фотографии, парень решил порадовать маму, договорился с сёстрами и устроил фотосессию.