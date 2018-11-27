«Мисс Москва-2015» стала супругой короля Малайзии

Новости Малайзии. Король Малайзии Мухаммад V женился на обладательнице титула «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной. Информация об этом появилась на Facebook-странице одного из гостей, присутствовавших на торжестве.
Новости Малайзии. Король Малайзии Мухаммад V женился на обладательнице титула «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной. Информация об этом появилась на Facebook-странице одного из гостей, присутствовавших на торжестве.
Фото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Согласно имеющимся сведениям, гостей на свадьбе 49-летнего Мухаммада V и 25-летней Оксаны угощали едой, которая соответствует исламским традициям. На празднике не употребляли алкогольные напитки.
Король Малайзии был одет в национальную одежду своей страны, а Воеводина – в русское свадебное платье.
Фото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Как сообщает Rakyatku News, в апреле 2018 года Оксана приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. Предполагается, что супруга короля не сможет носить королевский титул, поскольку не является коренной малазийкой.
Осенью 2018 года в брак вступила японская принцесса.
Девушка вышла замуж за простолюдина и лишилась титула – подробности здесь.