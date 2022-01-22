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Удачно вышла замуж – получила волну хейта. Как блогерша расплачивается за счастливую семейную жизнь

22 января 2022 16:49
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Домохозяйка похвасталась удачным, на её взгляд, замужеством. Ведь супруг блогерши не ограничивает её ни в чём, стараясь, чтобы она жила в комфортных для себя условиях.  

В своём TikTok девушка из Америки по имени Бриджит опубликовала видео, где рассказала подробности семейной жизни с мужем. Мама двоих детей похвасталась, что её возлюбленный, который ранее был лучшим другом, разрешает не работать, оплачивает домработницу, а также продолжает сохранять романтику в отношениях.  

Удачно вышла замуж – получила волну хейта. Как блогерша расплачивается за счастливую семейную жизнь-1

Фото: tiktok.com/@bridgettehartt  

Многие пользователи не одобрили такой образ жизни Бриджит. Некоторые подписчики считают, что девушка просто ленится и ничего не делает для улучшения микроклимата в семье, а кто-то пророчит паре неизбежный развод.  

Удачно вышла замуж – получила волну хейта. Как блогерша расплачивается за счастливую семейную жизнь-4

Фото: instagram.com/bridgettehartt  

Также блогерша регулярно получает негативные комментарии и сообщения, авторы которых упрекают её в незрелости и легкомыслии. Бриджит же сняла видео-ответ, в котором весело танцует, давая понять, что она не собирается прислушиваться к мнению посторонних людей.  

Удачно вышла замуж – получила волну хейта. Как блогерша расплачивается за счастливую семейную жизнь-7

Фото: tiktok.com/@bridgettehartt  

Кстати, недавно мы рассказывали о совершенно противоположных семейных отношениях. Узнать, почему девушка встаёт каждый день в пять утра, чтобы угодить мужу, можно здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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