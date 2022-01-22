Удачно вышла замуж – получила волну хейта. Как блогерша расплачивается за счастливую семейную жизнь

Домохозяйка похвасталась удачным, на её взгляд, замужеством. Ведь супруг блогерши не ограничивает её ни в чём, стараясь, чтобы она жила в комфортных для себя условиях.

В своём TikTok девушка из Америки по имени Бриджит опубликовала видео, где рассказала подробности семейной жизни с мужем. Мама двоих детей похвасталась, что её возлюбленный, который ранее был лучшим другом, разрешает не работать, оплачивает домработницу, а также продолжает сохранять романтику в отношениях.