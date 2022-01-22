Девушка рассталась с парнем и добилась его ареста. Необычная история мести после двух лет отношений

Не все партнёры остаются друзьями после расставания. Некоторые из бывших возлюбленных хотят отомстить своей прошлой второй половинке. Но иногда это переходит не только внутренние, но и законодательные границы.

Издание Liverpool Echo рассказало, как девушка по имени Кортни Айрлэнд-Эйнсворт захотела испортить жизнь бывшему молодому человеку, с которым она была вместе около двух лет. Девушка решила, что месть она подаст не только в холодном виде, но и с наручниками.