Девушка рассталась с парнем и добилась его ареста. Необычная история мести после двух лет отношений
Не все партнёры остаются друзьями после расставания. Некоторые из бывших возлюбленных хотят отомстить своей прошлой второй половинке. Но иногда это переходит не только внутренние, но и законодательные границы.
Издание Liverpool Echo рассказало, как девушка по имени Кортни Айрлэнд-Эйнсворт захотела испортить жизнь бывшему молодому человеку, с которым она была вместе около двух лет. Девушка решила, что месть она подаст не только в холодном виде, но и с наручниками.
Она создала 30 фальшивых профилей в социальных сетях, с которых присылала себе многочисленные угрозы. Позже Кортни десять раз обращалась в полицию, показывая скриншоты переписки. Мстительница заверяла правоохранительные органы Ливерпуля, что все письма были отправлены Луисом Джолли, бывшим парнем девушки.
«Обидчика» несколько раз арестовывали. Суммарно он пробыл под стражей 81 час. Мужчину обвинили в преследовании и выпустили под залог. Из-за мстительной бывшей девушки Луис потерял работу и вынужден был соблюдать комендантский час.
Позже работники полиции разоблачили Кортни. Её выдали данные фальшивых аккаунтов, откуда поступали угрозы. Выяснилось, что как минимум 17 из них были созданы с помощью электронной почты девушки. Во время допроса она признала свою вину, а с юноши сняли все обвинения.
Кстати, ранее мы рассказывали о ещё одной мстительной девушке, которая хотела запомниться прошлому молодому человеку благодаря его автомобилю. Помог реализовать её коварный план общий друг бывшей пары – подробнее здесь.