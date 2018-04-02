В Финляндии уроки школьникам преподают роботы

Новости Финляндии. В финском городе Тампере проходит образовательный эксперимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь уроки учителям помогают вести роботы.

В школьном штате уже 4 робо-преподавателя. Один из них – гуманоид, в арсенале которого 23 иностранных языка. Ещё трое напоминают сов и обучают воспитанников младших классов математике.

Эти машины обладают искусственным интеллектом и способны подстраивать задания индивидуально под каждого ученика.