Прямой эфир

В Финляндии уроки школьникам преподают роботы

02 апреля 2018 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Финляндии. В финском городе Тампере проходит образовательный эксперимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь уроки учителям помогают вести роботы.

В Финляндии уроки школьникам преподают роботы-1

В школьном штате уже 4 робо-преподавателя. Один из них – гуманоид, в арсенале которого 23 иностранных языка. Ещё трое напоминают сов и обучают воспитанников младших классов математике.

Эти машины обладают искусственным интеллектом и способны подстраивать задания индивидуально под каждого ученика.

В Финляндии уроки школьникам преподают роботы-4

В Финляндии уроки школьникам преподают роботы-6

# Технологии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стали известны итоги президентских выборов в Коста-Рике
02 апреля 2018 09:19

Стали известны итоги президентских выборов в Коста-Рике

В Швеции ввели налог, который скажется на стоимости авиабилетов
02 апреля 2018 09:07

В Швеции ввели налог, который скажется на стоимости авиабилетов

Космическая станция Китая «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном
02 апреля 2018 08:47

Космическая станция Китая «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном