«Театр в тюбетейке» и «шапито». А вы могли представить, что Большой выглядел так в 60-ые?

В 60-ые годы Большому театру Беларуси присвоили звание академического. Но признанный храм искусства нуждался в срочном ремонте – в 1967 году здание снова обновили. Реконструкцию позже признают провальной, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» . Плоскую крышу заменили на шатровую, из-за этого Театр оперы и балета стал напоминать цирк-шапито.

Анна Жукова, ведущий специалист Большого театра Беларуси (2009-2017 гг.): Значит, надо было сделать крышу, которая бы не протекала. Поэтому решили сделать её куполом. Это испортило настолько вид театра, как цирк-шапито. Его даже называли «театр в тюбетейке».

Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:

У нас были два огромных зала, но всегда были пятна на потолке, потому что вода проходила насквозь. Поэтому нужен был ремонт.