«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними
Жительница Западной Вирджинии, волосы которой достигают лодыжек, рассказала о жизни с настолько длинной косой.
Как сообщает Daily Mail, девушка по имени Эйприл ведет аккаунт в соцсетях. Она призналась, что зачастую сталкивается со странными и даже пугающими комментариями. Многие предлагают ей деньги, чтобы она постриглась. Но девушка говорит, что нет такой цены, которая бы могла убедить ее расстаться с локонами, которые она не стригла с детства.
Эйприл признается, что старается не обращать внимание на негатив и отмахивается от него.
Длина волос девушки достигает 1,6 метра.
Кумиром современной Рапунцель в детстве была кантри-певица Кристал Гейл, чьи волосы были до пола. Эйприл начала подражать ей, хотя семья все время предлагала сделать стрижку – более модный вариант в то время.
«Я отрастила волосы до пояса и не могла их состричь после всей этой тяжелой работы».
Несмотря на некоторые негативные комментарии, большинство людей спрашивают в основном, сколько нужно времени, чтобы вымыть и высушить волосы.
Эйприл полноценно моет голову раз в неделю, а в остальное время ополаскивает кожу головы водой или использует сухой шампунь.
Однако не столько мытье волос, сколько их сушка вызывает больше проблем.
«Весь процесс может занять до 10 часов с периодическим использованием фена».
Есть одна большая проблема, с которой сталкивается девушка.
«Когда волосы стали ниже колен, я начала замечать, что они цепляются за все – стулья, дверные проемы, чьи-то ноги. Поэтому я сделала импровизированный атласный рюкзак, в который я могу положить волосы, когда спешу, и у меня нет времени, чтобы заплести их».
Эйприл надеется, что в скором будущем ее волосы достигнут пола.
Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит (читать далее).