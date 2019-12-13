«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними

Жительница Западной Вирджинии, волосы которой достигают лодыжек, рассказала о жизни с настолько длинной косой. Как сообщает Daily Mail, девушка по имени Эйприл ведет аккаунт в соцсетях. Она призналась, что зачастую сталкивается со странными и даже пугающими комментариями. Многие предлагают ей деньги, чтобы она постриглась. Но девушка говорит, что нет такой цены, которая бы могла убедить ее расстаться с локонами, которые она не стригла с детства.

Эйприл признается, что старается не обращать внимание на негатив и отмахивается от него. Длина волос девушки достигает 1,6 метра. Кумиром современной Рапунцель в детстве была кантри-певица Кристал Гейл, чьи волосы были до пола. Эйприл начала подражать ей, хотя семья все время предлагала сделать стрижку – более модный вариант в то время. «Я отрастила волосы до пояса и не могла их состричь после всей этой тяжелой работы».

Несмотря на некоторые негативные комментарии, большинство людей спрашивают в основном, сколько нужно времени, чтобы вымыть и высушить волосы. Эйприл полноценно моет голову раз в неделю, а в остальное время ополаскивает кожу головы водой или использует сухой шампунь. Однако не столько мытье волос, сколько их сушка вызывает больше проблем. «Весь процесс может занять до 10 часов с периодическим использованием фена». Есть одна большая проблема, с которой сталкивается девушка.