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«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними

13 декабря 2019 14:00
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Жительница Западной Вирджинии, волосы которой достигают лодыжек, рассказала о жизни с настолько длинной косой. 

Как сообщает Daily Mail, девушка по имени Эйприл ведет аккаунт в соцсетях. Она призналась, что зачастую сталкивается со странными и даже пугающими комментариями. Многие предлагают ей деньги, чтобы она постриглась. Но девушка говорит, что нет такой цены, которая бы могла убедить ее расстаться с локонами, которые она не стригла с детства. 

«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними-1

Эйприл признается, что старается не обращать внимание на негатив и отмахивается от него. 

Длина волос девушки достигает 1,6 метра. 

Кумиром современной Рапунцель в детстве была кантри-певица Кристал Гейл, чьи волосы были до пола. Эйприл начала подражать ей, хотя семья все время предлагала сделать стрижку – более модный вариант в то время. 

«Я отрастила волосы до пояса и не могла их состричь после всей этой тяжелой работы». 

«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними-4

Несмотря на некоторые негативные комментарии, большинство людей спрашивают в основном, сколько нужно времени, чтобы вымыть и высушить волосы. 

Эйприл полноценно моет голову раз в неделю, а в остальное время ополаскивает кожу головы водой или использует сухой шампунь. 

Однако не столько мытье волос, сколько их сушка вызывает больше проблем.   

«Весь процесс может занять до 10 часов с периодическим использованием фена».   

Есть одна большая проблема, с которой сталкивается девушка.   

«Процесс может занять до 10 часов». Девушка с косой до пола рассказала о мытье волос и проблемах с ними-7

«Когда волосы стали ниже колен, я начала замечать, что они цепляются за все – стулья, дверные проемы, чьи-то ноги. Поэтому я сделала импровизированный атласный рюкзак, в который я могу положить волосы, когда спешу, и у меня нет времени, чтобы заплести их».   

Эйприл надеется, что в скором будущем ее волосы достигнут пола.  

Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит (читать далее).  

# Красота # калейдоскоп

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