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Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка

13 декабря 2019 11:08
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Подросток из Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого широко раскрывающегося рта в мире.

Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка -1

Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»

Ролик о 14-летнем Исааке Джонсоне был опубликован на официальной странице Книги рекордов Гиннесса на YouTube.

Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка -4

Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»

Мальчик может открыть рот на 9,34 сантиметра – это расстояние от верхних до нижних зубов. Вероятно, все завидуют стоматологу подростка, когда он просит Исаака «раскрыть широко рот».  

Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка -7

Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»

Исаак признается, что ему нравится показывать, насколько широко ему удается зевать, а также сравнивать рот с различными предметами – теннисными мячами, фруктами и огромными бутербродами.

Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка -10

Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»

По словам подростка, ему приятно быть рекордсменом, а попадание в Книгу рекордов означает то, что у него есть достижение и необычный талант.  

Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка -13

Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»

Рекорд мальчика почти на сантиметр больше предыдущего достижения в этой категории. Оно принадлежало Берндту Шмидту из Германии и составляло 8,8 сантиметра.  

Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра (читать далее).  

# Книга рекордов Гиннесса # калейдоскоп # Исаак Джонсон # Фотофакт

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