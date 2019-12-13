Подросток может зевнуть так, что в рот поместится целый апельсин. Все завидуют стоматологу ребёнка

Подросток из Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого широко раскрывающегося рта в мире.
Подросток из Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого широко раскрывающегося рта в мире.
Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»
Ролик о 14-летнем Исааке Джонсоне был опубликован на официальной странице Книги рекордов Гиннесса на YouTube.
Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»
Мальчик может открыть рот на 9,34 сантиметра – это расстояние от верхних до нижних зубов. Вероятно, все завидуют стоматологу подростка, когда он просит Исаака «раскрыть широко рот».
Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»
Исаак признается, что ему нравится показывать, насколько широко ему удается зевать, а также сравнивать рот с различными предметами – теннисными мячами, фруктами и огромными бутербродами.
Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»
По словам подростка, ему приятно быть рекордсменом, а попадание в Книгу рекордов означает то, что у него есть достижение и необычный талант.
Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Guinness World Records»
Рекорд мальчика почти на сантиметр больше предыдущего достижения в этой категории. Оно принадлежало Берндту Шмидту из Германии и составляло 8,8 сантиметра.
Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра (читать далее).