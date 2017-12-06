Татьяна Тарасова призвала российских спортсменов ехать на ОИ-2018 и раскритиковала действия экс-министра спорта

Новости России. Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение МОК.

По информации Business FM, легендарный тренер считает, что спортсмены должны ехать на соревнование даже под нейтральной символикой. Тарасова подвергла критике действия российских спортивных чиновников.

По словам Тарасовой, иметь министра спорта, который допустил такую ситуацию, унизительно.

Татьяна Тарасова:

Считаю его виноватым, и тех, кто его выдвигал, тоже считаю виноватыми.

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По решению МОК, которое было принято 5 декабря, бывшему министру спорта России Виталию Мутко и ряду других спортивных должностных лиц запрещено появляться на Олимпиаде.

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