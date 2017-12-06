Белорусский фристайлист Дмитрий Дащинский прокомментировал решение МОК по России

Новости Беларуси. Решение комитета о санкциях в отношении России сейчас активно комментируют в спортивном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Дащинский, фристайлист, двукратный призер Олимпийских игр:

Раз уж Россия, как страна, участвует в том, чтобы все это было налажено, целая схема работы с этими допинг-пробами, естественно, Россию как-то наказать надо.

С другой стороны, спортсменов, которые не участвовали никак и, может, знать не знали об этих махинациях, которые там происходили, их наказывать не за что. Получается, что Россию, как страну, наказали. Спортсмены, если есть желание, пожалуйста, участвуйте, но уже сами за себя.

Принципиальным моментом остается возможное восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК еще до завершения Олимпиады. Это значит, что на церемонии закрытия игр россияне смогут пройти под своим флагом и услышать свой гимн.