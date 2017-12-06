Пусть каждый из них самостоятельно примет решение: Яна Рудковская об отстранении российских спортсменов от ОИ-2018

Новости России. Продюсер и супруга Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Яна Рудковская прокомментировала решение МОК в отношении сборной России.

Рудковская отметила, что нельзя у спортсмена забирать мечту, к которой он идет на протяжении всей своей карьеры, и давить на членов сборной.

Яна Рудковская:

Российский наш флаг в Ваших сердцах и в Вашей силе. Невозможно у спортсмена забрать мечту, к которой ребята идут всю свою спортивную жизнь – выступить на Олимпийских играх! Если у наших ребят есть шанс выступить и весь мир будет знать что это наша команда пусть с названием «Олимпийская команда от России» надо ехать, а давить на наших спортсменов и лишать из смысла жизни разве это правильно?! Пусть каждый из них самостоятельно примет решение, а мы будем болеть за ребят и верить в их победу! Нам никто не запретит на трибунах поддерживать наших олимпийцев с Российским флагом! Ехать и побеждать!