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Пусть каждый из них самостоятельно примет решение: Яна Рудковская об отстранении российских спортсменов от ОИ-2018

06 декабря 2017 09:05
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Новости России. Продюсер и супруга Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Яна Рудковская прокомментировала решение МОК в отношении сборной России.

Рудковская отметила, что нельзя у спортсмена забирать мечту, к которой он идет на протяжении всей своей карьеры, и давить на членов сборной.

Яна Рудковская:
Российский наш флаг в Ваших сердцах и в Вашей силе. Невозможно у спортсмена забрать мечту, к которой ребята идут всю свою спортивную жизнь – выступить на Олимпийских играх! Если у наших ребят есть шанс выступить и весь мир будет знать что это наша команда пусть с названием «Олимпийская команда от России» надо ехать, а давить на наших спортсменов и лишать из смысла жизни разве это правильно?! Пусть каждый из них самостоятельно примет решение, а мы будем болеть за ребят и верить в их победу! Нам никто не запретит на трибунах поддерживать наших олимпийцев с Российским флагом! Ехать и побеждать!

Пусть каждый из них самостоятельно примет решение: Яна Рудковская об отстранении российских спортсменов от ОИ-2018-1

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Напомним, 5 декабря МОК вынес решение об отстранении сборной России. Однако «чистым» спортсменам разрешили участвовать в соревновании под нейтральным флагом.

Решение принято: российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что «решение, сразу скажу, достаточно противоречивое».

# Фотофакт # калейдоскоп # Яна Рудковская # Зимняя Олимпиада – 2018

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