Скончался известный рок-музыкант Джонни Холлидей

В возрасте 74 лет от злокачественной опухоли легких во Франции скончался певец и композитор Джонни Холлидей .

Сообщение о смерти музыканта поступило от его жены Летиции: «Джон Холлидей ушел от нас. Я сама не верю в то, что пишу, но это правда. Моего мужчины больше нет. Его не стало сегодня ночью. Всю свою жизнь он прожил с огромным мужеством и достоинством».

Приблизительно год назад стало известно, что у музыканта обнаружили злокачественную опухоль легких. СМИ сообщали, что химиотерапия не помогла артисту, а только ухудшила его состояние.