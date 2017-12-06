Россия согласится на условия МОК? Комментарий главы Олимпийского комитета России
Новости Беларуси. Бороться или нет? Согласится ли Россия на условия МОК, станет известно на олимпийском собрании, которое пройдет 12 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков после решения МОК о санкциях в отношении сборной этой страны. Он кстати, лишился членства в комитете. Итак, вердикт пока следующий: российские атлеты, которые пройдут допинг-контроль спецкомиссии МОК, смогут выступить на зимней Олимпиаде лишь под нейтральным флагом.
Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России:
Решение, сразу скажу, достаточно противоречивое. Там есть как положительные, так и отрицательные стороны. Если говорить о положительных сторонах, то Международный Олимпийский комитет допустил всех российских спортсменов – чистых российских спортсменов, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, до участия в Олимпиаде. Это первое.
Второе. Эта команда будет называться «Команда российских спортсменов».
Принципиальным моментом остается возможное восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК еще до завершения Олимпиады. Это значит, что на церемонии закрытия игр россияне смогут пройти под своим флагом и услышать свой гимн.