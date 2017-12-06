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Россия согласится на условия МОК? Комментарий главы Олимпийского комитета России

06 декабря 2017 07:58
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Новости Беларуси. Бороться или нет? Согласится ли Россия на условия МОК, станет известно на олимпийском собрании, которое пройдет 12 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков после решения МОК о санкциях в отношении сборной этой страны. Он кстати, лишился членства в комитете. Итак, вердикт пока следующий: российские атлеты, которые пройдут допинг-контроль спецкомиссии МОК, смогут выступить на зимней Олимпиаде лишь под нейтральным флагом.

Россия согласится на условия МОК? Комментарий главы Олимпийского комитета России-1

Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России:
Решение, сразу скажу, достаточно противоречивое. Там есть как положительные, так и отрицательные стороны. Если говорить о положительных сторонах, то Международный Олимпийский комитет допустил всех российских спортсменов – чистых российских спортсменов, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, до участия в Олимпиаде. Это первое.

Второе. Эта команда будет называться «Команда российских спортсменов».

Россия согласится на условия МОК? Комментарий главы Олимпийского комитета России-4

Принципиальным моментом остается возможное восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК еще до завершения Олимпиады. Это значит, что на церемонии закрытия игр россияне смогут пройти под своим флагом и услышать свой гимн.

# Александр Жуков # Зимняя Олимпиада – 2018

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