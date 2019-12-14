Тарасова заявила, что Загитова не вернётся в большой спорт

«Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, – прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены», – сказала Татьяна Анатольевна.

Как сообщает ТАСС, вопрос о возвращении Алины Тарасова назвала глупым и заявила, что «надежды юношей питают».

Новости России. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Алина Загитова уже не возобновит спортивную карьеру.

Тренер выразила сожаление, что за время своей спортивной карьеры олимпийская чемпионка выступила только с тремя программами. Вместе с этим Тарасова пожелала Алине счастливой жизни и отметила, что фигуристка является любимицей многих россиян.

«Соревнований у нас может не быть, вот это беда, а уж победы стране в женском одиночном катании обеспечивает Этери Тутберидзе», – добавила собеседница ТАСС.

Татьяна Анатольевна упомянула, что она с большим уважением относится к Медведевой, продолжающей совершенствоваться, Мишину и Туктамышевой, которая после ряда неудач смогла прыгать четверной тулуп и вернуть себе тройной аксель.

«Я уважаю этих людей, также как я уважаю мнение Алины – она сама распоряжается своей жизнью», – подытожила Тарасова.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад Татьяна Анатольевна утверждала, что она потеряла веру в российских фигуристов. Тренер считала, что следует ждать следующее поколение в мужском катании. А в ноябре на этапе Гран-при в Москве российские спортсмены заняли весь пьедестал в мужском одиночном катании, чего не случалось с 1998 года.

О своём желании приостановить карьеру Алина Загитова сообщила в пятницу 13 декабря.