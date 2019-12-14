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Тарасова заявила, что Загитова не вернётся в большой спорт

14 декабря 2019 09:50
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Новости России. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Алина Загитова уже не возобновит спортивную карьеру. 

Как сообщает ТАСС, вопрос о возвращении Алины Тарасова назвала глупым и заявила, что «надежды юношей питают». 

«Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, – прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены», – сказала Татьяна Анатольевна. 

Тарасова заявила, что Загитова не вернётся в большой спорт-1

Фото: instagram.com/azagitova 

Тренер выразила сожаление, что за время своей спортивной карьеры олимпийская чемпионка выступила только с тремя программами. Вместе с этим Тарасова пожелала Алине счастливой жизни и отметила, что фигуристка является любимицей многих россиян. 

«Соревнований у нас может не быть, вот это беда, а уж победы стране в женском одиночном катании обеспечивает Этери Тутберидзе», – добавила собеседница ТАСС. 

Татьяна Анатольевна упомянула, что она с большим уважением относится к Медведевой, продолжающей совершенствоваться, Мишину и Туктамышевой, которая после ряда неудач смогла прыгать четверной тулуп и вернуть себе тройной аксель. 

«Я уважаю этих людей, также как я уважаю мнение Алины – она сама распоряжается своей жизнью», – подытожила Тарасова. 

Стоит отметить, что несколько месяцев назад Татьяна Анатольевна утверждала, что она потеряла веру в российских фигуристов. Тренер считала, что следует ждать следующее поколение в мужском катании. А в ноябре на этапе Гран-при в Москве российские спортсмены заняли весь пьедестал в мужском одиночном катании, чего не случалось с 1998 года. 

О своём желании приостановить карьеру Алина Загитова сообщила в пятницу 13 декабря. 

Спортсменка уточнила, что она продолжит тренироваться, но выступать на соревнованиях пока что не будет (здесь подробнее). 

# Фигурное катание # калейдоскоп # Татьяна Тарасова # Алина Загитова

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