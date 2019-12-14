Тарасова заявила, что Загитова не вернётся в большой спорт

Новости России. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Алина Загитова уже не возобновит спортивную карьеру.
Как сообщает ТАСС, вопрос о возвращении Алины Тарасова назвала глупым и заявила, что «надежды юношей питают».
«Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, – прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены», – сказала Татьяна Анатольевна.
Фото: instagram.com/azagitova
Тренер выразила сожаление, что за время своей спортивной карьеры олимпийская чемпионка выступила только с тремя программами. Вместе с этим Тарасова пожелала Алине счастливой жизни и отметила, что фигуристка является любимицей многих россиян.
«Соревнований у нас может не быть, вот это беда, а уж победы стране в женском одиночном катании обеспечивает Этери Тутберидзе», – добавила собеседница ТАСС.
Татьяна Анатольевна упомянула, что она с большим уважением относится к Медведевой, продолжающей совершенствоваться, Мишину и Туктамышевой, которая после ряда неудач смогла прыгать четверной тулуп и вернуть себе тройной аксель.
«Я уважаю этих людей, также как я уважаю мнение Алины – она сама распоряжается своей жизнью», – подытожила Тарасова.
Стоит отметить, что несколько месяцев назад Татьяна Анатольевна утверждала, что она потеряла веру в российских фигуристов. Тренер считала, что следует ждать следующее поколение в мужском катании. А в ноябре на этапе Гран-при в Москве российские спортсмены заняли весь пьедестал в мужском одиночном катании, чего не случалось с 1998 года.
О своём желании приостановить карьеру Алина Загитова сообщила в пятницу 13 декабря.
Спортсменка уточнила, что она продолжит тренироваться, но выступать на соревнованиях пока что не будет (здесь подробнее).