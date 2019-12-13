Как первая в СССР женщина-дирижёр туристам мороженое продала: «Поворачивается в зал, кланяется – на первом ряду сидят те самые немцы»

Виктор Скоробогатов, солист Большого театра (1977-2005 гг.), заслуженный артист Республики Беларусь:

Жила она возле цирка, и у неё был большой-большой пёс. Мороженое страшно любил этот пёс. И она, естественно, подходила к этому киоску. И они знакомы были с этой продавщицей. Потому что каждый день Татьяна Михайловна покупала у неё довольно много мороженого для своего пса. Мороженщица говорит: «Ой, Татьяна Михайловна, видите, никого нет, а мне срочно нужно позвонить. Ну, постойте тут минуточку». «Да, пожалуйста. Идите, звоните». А тут подходит целая группа. Продала некоторое количество этих мороженых.