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«Какие вы счастливые». Домрачева и Бьорндален впервые посетили соревнования по горнолыжному спорту

25 января 2019 13:33
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева вместе с Уле-Эйнаром Бьорндаленом посетила австрийский город-курорт Кицбюэль в Тироле.  

«Это огромный опыт – своими глазами увидеть крупнейший Кубок мира по горнолыжному спорту», – сказала белорусская биатлонистка.  

Для Дарьи видеть подобное соревнование действительно в новинку, поскольку биатлон не считается горнолыжным спортом. Судя по словам Бьорндалена, продублировавшего снимок Домрачевой, для него это тоже впервые.  

«Какие вы счастливые». Домрачева и Бьорндален впервые посетили соревнования по горнолыжному спорту-1

Фото: instagram.com/dadofun  

Поклонники двух звёзд биатлона в очередной раз не упустили возможность попросить Дарью и Уле-Эйнара вернуться.  

«Какие вы счастливые»,  

«Дашенька, вернись, порадуй нас ещё своими гонками, всегда за тебя болела, счастья, здоровья и удачи во всех ваших начинаниях!»,  

«Вас в семье четверо – Даша, Уле, Ксения и биатлон»,  

«Счастья вам и благополучия».  

В конце 2018 года Домрачева и Бьорндален приняли участие в прощальной гонке, которая состоялась в Гельзенкирхене. 

Знаменитая пара пришла третьей – подробности здесь.  

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален

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