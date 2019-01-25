«Какие вы счастливые». Домрачева и Бьорндален впервые посетили соревнования по горнолыжному спорту

Для Дарьи видеть подобное соревнование действительно в новинку, поскольку биатлон не считается горнолыжным спортом. Судя по словам Бьорндалена, продублировавшего снимок Домрачевой, для него это тоже впервые.

«Это огромный опыт – своими глазами увидеть крупнейший Кубок мира по горнолыжному спорту», – сказала белорусская биатлонистка.

Новости Беларуси. Дарья Домрачева вместе с Уле-Эйнаром Бьорндаленом посетила австрийский город-курорт Кицбюэль в Тироле.

Поклонники двух звёзд биатлона в очередной раз не упустили возможность попросить Дарью и Уле-Эйнара вернуться.

«Какие вы счастливые»,

«Дашенька, вернись, порадуй нас ещё своими гонками, всегда за тебя болела, счастья, здоровья и удачи во всех ваших начинаниях!»,

«Вас в семье четверо – Даша, Уле, Ксения и биатлон»,

«Счастья вам и благополучия».

В конце 2018 года Домрачева и Бьорндален приняли участие в прощальной гонке, которая состоялась в Гельзенкирхене.